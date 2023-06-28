曼谷引進自動交通管理系統 盼「塞車不再塞到懷疑人生」
曾赴曼谷旅遊的遊客都知道，當地塞車的情況有多嚴重！曼谷平均每10公里行車時間為20分40秒，傍晚下班尖峰時段的塞車情況，曾高居全球第一。曼谷塞車原因包括車輛過多、道路建設不夠、設計不良，最大的問題在於自動化管理不足，最為人詬病的就是採用手動管理交通號誌。為了解決塞車亂象，曼谷市政府近日正式啟用自動交通管理系統，希望能優化四條主要道路的交通狀況，並以此作為曼谷市政府改善車流的重要戰略政策。
國際中心楊雅婷／綜合報導
曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）透露，這套現代化自動管理系統將會安裝在主要道路的13個十字路口，目前曼谷每天派出近千名警察負責調節交通號誌，其中半數是手動操作，不僅效率低下，也是導致塞車的主要原因。因此曼谷推出交通控制項目（BATCP），希望提高交通效率。
交通控制項目（BATCP）能夠通過編程，搜集有效數據，包括車輛密度、交通路口等待時間、塞車情況，將這些大數據用來分析、管理曼谷的交通號誌，降低交通擁塞的情況，並且減輕員警的工作負擔。這套系統將在2026年覆蓋全市500多個地點，民眾可透過手機APP獲得即時的交通資訊。