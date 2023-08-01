1780萬房產全歸林靖恩！ 李坤城兒喊「繼承3物」不虧：我贏很大
資深音樂人李坤城4月病逝，26歲遺孀林靖恩遭繼子李卓軒爆料，5月得到台中房產後，火速脫手賣得1780萬元，雙方差點為了家產對簿公堂。不過，沒繼承房產的李卓軒昨（31）釋懷，說他其實繼承了父親李坤城的3樣東西，直言「我真的不虧，還贏很大，所以不用擔心我。」
記者徐銘穗/綜合報導
根據實價登錄資料顯示，林靖恩變賣李坤城位在台中的4房2廳3衛1車位的華廈房產，總共74.3坪，屋齡29年，售價1780萬（含車位145萬），換算不含車位一坪為24.6萬元。
李卓軒31日凌晨在臉書發文，表示他繼承了父親李坤城的3樣東西，第一樣是「骨董收藏」，文化資產，限量不可重製，看人賣可大可小；第二樣是「著作權」，父親創作約200多首歌詞，後代享有作者死後50年版稅收入；第三樣則是「流量」，而且是好的流量，「是支持我認真打拼做自己事業的流量，不是支持魯蛇等遺產花用的那種流量」。
他認為，身處通貨膨脹的年代，上述3項資產反倒能讓他持續經營，獲得源源不斷的收入，「我真的不虧，還贏很大，所以不用擔心我」，而流量更是可以幫助他在事業上打拚出一番成績，帳面看似吃虧，但實際是相當保值的資產。
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