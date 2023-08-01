民俗月前交屋潮！桃園7月移轉年月雙增　青埔2大社區交屋助攻

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她說，加上Q2股市開紅盤，令不少投資人獲利了結往房市布局，央行暫緩升息也讓民眾稍微鬆口氣；且8月份即將進入民俗月，有些較在意民俗的自住買家，將購屋時序提前，使整體量能雖較上月微減，但跟去年同期的低基期相比，反而成長了7.6%，繳出月減年增的成績單。
張旭嵐指出，檢視今年前7個月的買賣移轉棟數，可發現都會區整體的量縮幅度，已從年初的2~3成，收斂至15%左右，加上近期政府接連拋出第二屋限貸鬆綁、低利新青安貸款等友善自住的政策，有望提高民眾購屋意願，剛性買盤可望獲得鼓舞伺機進場，也成為下半年房市最主要的買氣支柱。
青埔發威！中壢今年首破千棟帶旺桃園
7月桃園市買賣移轉3857棟，寫下今年單月新高，並以月增14.6%勇冠六都。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，爆出1022棟大量的中壢區是最大推手，因青埔特區Q2中後期有「潤隆國家大院」、「宜誠世界極」取得使照，兩大重案有逾1200戶量體陸續交屋。
他也說，加上青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，尤其是高鐵特區外圍的都計外2字頭新成屋，既可享有特區機能，又能以相對親民的價格入手，交易表現穩定，使中壢7月繳出亮眼成績，並帶旺桃園市整體量能。
以往常鶴立雞群獨開紅盤的台中市，7月量能月減13.3%，單月衰退幅度為四都之最。陳定中指出，7月台中三大熱區的交屋情況大相逕庭，南屯區在規模逾300戶的「國雄文心1號」持續交屋下，買賣移轉量衝破600棟。
北屯則因近期的完工新案多半不到200戶。陳定中說，交屋量能與以往相比，可說是小巫見大巫，導致7月買賣移轉量僅418棟，較上月腰斬，也讓台中7月的整體買賣移轉棟數未能收紅。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。