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「林志玲豪宅」又賣了！持有5年賺265萬　專家：志玲眼光精準

▲藝人林志玲過去曾持有2年、獲利400萬元的北市中正區豪宅「力麒麒御」今年6月再度轉手，屋主持有5年獲利約265萬元專家讚林志玲逢低入手，小賺就走，眼光精準，賣得好。（圖／翻攝Google地圖）
▲藝人林志玲過去曾持有2年、獲利400萬元的北市中正區豪宅「力麒麒御」今年6月再度轉手，屋主持有5年獲利約265萬元專家讚林志玲逢低入手，小賺就走，眼光精準，賣得好。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人林志玲過去曾入手北市中正區豪宅「力麒麒御」高樓層戶，她持有2年後賣出，帳面獲利400萬元，該戶被戲稱為「林志玲戶」，今年6月再度轉手，成交價1.63億元，屋主持有五年獲利約265萬元。專家讚林志玲逢低入手，小賺就走，可算是眼光精準，賣得好。

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「志玲姊姊」2016年5月時，以總價1億5700萬元，購入「力麒麒御」中高樓層戶，該戶總坪數約210.48坪。直到2018年6月，該戶再以總價1億6100萬元移轉，換算林志玲入手約2年時間，帳面轉手賺約400萬元。實價揭露，該戶於2023年6月再度以總價1億6365萬元移轉，不過歷經約5年時間，房價增值約265萬元。

▲專家稱讚林志玲當初買中正區豪宅「力麒麒御」逢低入手，小賺就走，眼光精準。（圖／記者陳明中攝）
▲專家稱讚林志玲當初買中正區豪宅「力麒麒御」逢低入手，小賺就走，眼光精準。（圖／記者陳明中攝）
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，實價資料該房產有4次交易紀錄，第一手屋主以1.95億買下，後來慘賠3800萬，以1.57億賣給林志玲，林志玲持有二年以1.61億轉售，獲利400萬。

接手林志玲的屋主，5年後再度轉手，售價約1.63億，獲利265萬元。從交易行情來看，此一豪宅在近年價格回升並不明顯，林志玲逢低入手，小賺就走，可算是眼光精準。

陳炳辰分析，力麒麒御位於牯嶺街，雖為中正區門牌，但坐落地段較多老宅，買家多為熟悉在地居住環境的族群，而區內有單坪5、6字頭的物件，7、8字頭也能買到不錯的大樓產品，影響該社區交易行情。

▲力麒麒御位於牯嶺街，雖為中正區門牌，但坐落地段較多老宅。（圖／NOWnews資料照）
▲力麒麒御位於牯嶺街，雖為中正區門牌，但坐落地段較多老宅。（圖／NOWnews資料照）
他表示，該社區推出時恰逢房市多頭，部分戶別衝破一坪百萬，但隨房市反轉，跌勢也明顯。以最新交易價格來看，目前高樓層可達一坪百萬，中高樓層也可達8、9字頭，不過相較2014年時社區行情，這幾年增值並不多。

陳炳辰表示，該戶在平均地權條例上路前，以私法人交易，搶搭免經許可制末班車意味濃，此戶價格還算低點，而以公司名義持有房產，若有不動產經營項目，仍有當作公司資產的節稅功能，又可去化企業現金，一舉多得。

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