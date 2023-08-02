最高250萬元！房貸利息補貼領起來　申請4條件、查詢電話懶人包

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「 自購住宅房貸利息補貼 」是內政部推出的房貸優惠專案，主要針對特定族群推出的優惠房貸服務，實際補貼的方式是依據「你向銀行申貸的利率」扣除「政府給的優惠利率」中間產生的利息差，才會由政府補貼，並不是直接撥給你現金讓你繳貸款。
營建署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率，第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%，第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%。
📌誰可申請「第一類」房貸利息補貼？
第一類住宅利息補貼適用對象：低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、申請人育有未成年子女3人以上、申請人未滿25歲且於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家、申請人65歲以上、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、身心障礙者、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患AIDS、原住民、災民、遊民、申請人未成年且因懷孕或生育造成困境的人。
📌第一類房貸利息補貼怎麼算？
政府補貼利率為郵儲利率加0.9％，依目前規定試算，優惠利率為1.062%。假設申請人購買台北市的房子，貸款 1000 萬元，則金融機構議定利率為 2.495%，政府優惠利率是 1.062 %，計算方式如下：
2.495%–1.062%=1.433%（政府會補貼的利率）
政府就會補貼以上利率（1.433%）所產生的利息，直接把這些利息給你申貸的銀行，最高扣除250萬元的利息。
📌誰可申請「第二類」房貸利息補貼？
第一類申請人以外的人，就屬於第二類
📌第二類房貸利息補貼怎麼算？
政府補貼利率為郵儲利率加 0.042%，則依目前規定試算，優惠利率為1.637%。同樣假設買台北市房子，貸款 1000萬，依金融機構議定利率為 2.495 %，政府優惠利率是 1.637%，計算方式如下：
2.495%-1.637%=0.858%（政府會補貼的利率）
政府補貼的利息就是0.858%利率下產生的利息，同樣也是最高扣除250萬元。
📌房貸利息補貼金額有縣市區別嗎？
有喔！補貼利息上限金額會依你買的房子，也就是擔保品所在的地點而定，原則上分成三個利息上限：
台北市最高補貼250萬元利息
新北市最高補貼230萬元利息
其他縣市最高補貼210萬元利息
同時，補貼的年限為20年，也就是政府只會補貼你20年的利息，這20年也包含著寬限期5年
📌申請條件有哪些？
．申請人年齡限制：
已成年
未成年已結婚
未成年，已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家
．申請人住宅限制：
家庭成員均無自有住宅
申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍直系親屬、配偶戶籍內直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款，且其家庭成員均無其他自有住宅
．申請人所得與財產限制：
若申請人在台北市，家庭年收得要低於163萬元、每人每月平均所得低於6萬6546元，家庭動產限額低於712萬元、家庭不動產限額低於960萬元。其餘縣市詳見下圖表。
📌要怎麼申請？
營建署指出，自購或修繕住宅利息補貼，今年申請方式為「線上」及「郵寄」兩種。
民眾可由營建署網站首頁重要政策之「住宅補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx)，透過「您適合哪種住宅補貼呢？」填選條件引導民眾檢視住宅補貼資格，如符合資格，申請民眾可備齊檢附文件，可加速地方政府審查，以利早日獲得補助。
民眾如想瞭解申請資格與相關規定，除可透過「住宅補貼專區」網頁查詢，也可在週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003由專人協助
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