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中颱卡努緊逼！全台近半30年老宅扛得住嗎？　專家：快檢測這7項

▲中颱卡努來勢汹傭，全台30年以上老宅比例達51%。專家提醒，快檢查排水系統、窗戶及瓦斯電線管線等7大項目，才能確保防颱無虞。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中颱卡努來勢汹傭，全台30年以上老宅比例達51%。專家提醒，快檢查排水系統、窗戶及瓦斯電線管線等7大項目，才能確保防颱無虞。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

中颱卡努來勢洶洶，據統計全台灣屋齡30年以上的房子高達462萬戶，比例達51%，50年以上房子更有11%！卡努暴風圈恐涵蓋北北基宜，連續2天風強雨大，這些老房子扛得住嗎？專家提醒快檢查排水系統、窗戶及瓦斯電線管線等7大項目，才能確保防颱無虞。

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台灣物業管理學會理事長、景文物業管理機構董事長郭紀子曾分享，防颱準備由外到內樣樣不能少，最重要檢查以下7大主要項目，再進一步檢視細節，不可輕忽。

▲颱風來勢洶洶，快檢查住家附近水溝有沒有堵住。突圍藝人楊小黎《船到橋頭不會直》戲中清水溝畫面。（示意圖／客家電視台提供）
▲颱風來勢洶洶，快檢查住家附近水溝有沒有堵住。突圍藝人楊小黎《船到橋頭不會直》戲中清水溝畫面。（示意圖／客家電視台提供）
1、清理排水設施並檢視漏水

颱風時常挾帶豪大雨，所以社區內外應檢查屋頂、公設等是否已做好防水防護，排水孔、道的落葉雜物清理乾淨，避免阻塞造成排水困難，甚至蔓延到屋內；年久失修的牆壁、屋頂、窗框縫隙都需多加留意，若發現可見縫隙，可先利用防水噴劑、塗料應急，等颱風過後再進一步處理。

2、窗戶貼膠帶防破碎

颱風瞬間強風時常造成窗戶破碎，貼膠帶提升強度有限，但最大效果可防止窗戶遭強風或吹落物集中，碎裂後造成的人員傷亡，所以貼上米字、對角線可有效大幅降低玻璃飛濺的機率。

▲颱風來時在窗戶玻璃上用膠帶貼個X或貼個米字形有用嗎？建築師說「只是貼個安全感」。（圖／翻攝臉書花蓮即淨潔居家清潔打掃、二手家電生活用品免費送社團）
▲颱風來時在窗戶玻璃上用膠帶貼個X或貼個米字形有用嗎？建築師說「只是貼個安全感」。（圖／翻攝臉書花蓮即淨潔居家清潔打掃、二手家電生活用品免費送社團）
3、檢視易掉落物

許多房屋年久失修，須注意外牆是否磁磚、水泥等已有剝落跡象，若有需做緊急處理，陽台、頂樓放置物品也應妥善收納與固定，避免掉落砸傷用路人或他人財物，屆時還有可能背上刑責。

4、電路瓦斯管線要注意

由於全台老屋眾多，許多電路、瓦斯管線都已老舊，容易在風災損壞電力設備時，造成短路、甚至引發火災，建議將非必要電源拔除關閉外，也須確實巡視其他電源是否穩固。

5、緊急電力與照明設備

切勿使用蠟燭！由於風災有可能引起停電，所以先準備好手電筒，並檢查緊急照明設備是否正常運作，建議準備至少可維持1~2個小時電力備用，但蠟燭部分盡可能不要使用，避免引發火災造成遺憾。

另外，若情況允許可準備發電機，避免停電時冰箱、抽水機停機，建議挑選功率約800至1000W，醫療儀器若有特殊需求，也要特別注意符合其功率的備用電源。

▲颱風來勢洶洶，沙包一定要備起來。圖為彰化和美鎮德美路2020年8月淹水畫面。（圖／NOWnews資料照）
▲颱風來勢洶洶，沙包一定要備起來。圖為彰化和美鎮德美路2020年8月淹水畫面。（圖／NOWnews資料照）
6、沙包、攔水閘板、抽水機一樣不能少

管委會或公寓鄰居們應共同備有沙包、攔水閘板、抽水機，在緊急豪大雨來臨、造成積淹水時可做緊急應變，若真排水不及發生淹水，須特別留意別讓水淹到電梯或其他電路設備，避免短路或發生進一步危險。

7、備妥2到3天份飲食

由於風災有可能致使水、電、瓦斯等供應中斷，所以應備妥2到3天份的乾淨飲用水、乾糧、收音機、甚至醫藥箱。

▲消防署也有八大居家防颱措施提醒。（圖／消防署提供）
▲消防署也有八大居家防颱措施提醒。（圖／消防署提供）
此外，消防署也有以下八大居家防颱措施，內容與上述郭紀子提供的7項目大抵相同，但多一個「查詢災害潛勢區及製作家庭防災計畫」：

1、陽台植栽先取下

2、檢查家中門窗穩固

3、準備緊急避難包及放置門口處

4、準備沙包及防水閘門

5、準備防颱用品及3日分的飲水食物

6、困定並修剪樹木

7、查詢災害潛勢區及製作家庭防災計畫

8、清理與水溝及排水管

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