爸氣起飛！華航全航線享折扣「最高3588元」　8月航空優惠一次看

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華航推出「爸氣起飛」優惠專案，北美洲、歐洲、大洋洲長程線商務艙享有3588元（未稅） 折扣優惠、豪經艙／經濟艙享有1888元（未稅）折扣優惠。東北亞、東南亞、香港、大陸短程線商務艙/豪經艙享有1888元（未稅）折扣優惠，經濟艙也享有888元（未稅）折扣優惠；適用開票日期，自即日起至8月8日止；搭乘期間自即日開始至2024年1月13日均可適用。
華航9月18日起，新開台北-熊本航線，提供每周一、五2班往返，旅客也可搭配每天2班的台北-福岡航線，每周共16班，暢遊九州最便利。華航為歡慶熊本開航，即刻訂票最低享6872起（未稅）折扣優惠外，同時在華航粉絲團指定留言，再抽「熊本熊披肩」超萌小禮。
隨著旅客量逐漸回升，華航兩岸航點也陸續復飛、增班。松山–福州自9月22日起，每週二、三、五執飛，不論商務交流或家族團聚皆可多加利用，由松山出發對首都圈旅客使用更加便利。直飛福州的旅客，亦可搭配天天飛的廈門航點，規劃一趟雙點進出、不走回頭路的福建之旅。
另華航松山-金浦每周一/四/日三班，而高出航班，除原高雄-首爾航線仁川天天飛航外，於8月26日起新增高雄-金浦每周二/四/六 三班，對於前往韓國旅遊增加許多航班選擇及便利。
華航7月18日甫新開布拉格航線，成為目前台灣唯一直飛捷克的航空公司。每週二、六直飛布拉格的旅客，亦可搭配每週一、三、四、日的維也納航點規劃行程，來一趟歐洲浪漫深度之旅。
華航也說，即刻起，只要加入華航「華夏會員」，於官網購票就能享有高松（TAK）優惠限折1500元，購買華航台北-高松來回機票，再送香川縣3大優惠券：機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入園券，實用又省荷包。
華航「皮卡丘彩繪機 CI」推出至今廣獲好評，不僅是台灣第一架寶可夢彩繪機，更是華航歷來最多色繽紛的彩繪機。即日起至2023年12月31日，華航「皮卡丘彩繪機 CI」派飛高松、釜山航線，陪伴喜愛寶可夢的大、小朋友飛翔日韓。
📍國泰航空
國泰航空也為父親節準備最佳獻禮，至8月11日前，推出香港、東南亞、澳洲，共14個熱門航點優惠。於活動期間預訂8月13日至11月30日由台灣出發的機票，台北-香港最高可享經濟艙7889元（含稅）起優惠票價。
📍立榮假期
受到疫情影響暫緩3年的小三通，已於3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶能自由往來中轉；因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」3天2夜8167元起，產品內容包含台灣金門來回機票、金門廈門來回船票、自選酒店住宿，以及機場、碼頭間的接駁與廈門碼頭貴賓室服務。。即日起至8月31日，訂購金廈小三通產品不僅享有機加酒雙重折扣優惠，還有機會抽中立榮航空國內機票。
為了歡慶時隔3年重啟小三通，即日起至8月31日，於立榮假期訂購金廈小三通產品，結帳時輸入「GXM2023」機加酒訂單現折500元，並贈送一組300元立榮假期折扣碼，以及加碼抽立榮航空國內機票。
針對無住宿需求旅客，也可利用長汎假期推出的「金廈便捷通」，含台灣五地出發至金門的機票、機場碼頭接駁與至廈門的船票，單程每人3400元起，一人成行天天出發。