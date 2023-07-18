華航「台北－布拉格」航線今夜首航　開航驚喜包曝

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華航布拉格首航活動特別運用波西米亞元素，將登機門打造如童話王國般的布拉格，旅客彷彿一秒抵達歐洲；也設置專屬布拉格建築打卡背板，包括查理大橋、會跳舞的房子及城堡區等知名景點，更特別邀請捷克駐日台吉祥物「獅丸哥」與旅客同樂，現場也提供各式歐洲小點及捷克著名的皮爾森啤酒，讓旅客先睹為快布拉格風采及品嚐經典歐風美饌。
為分享開航布拉格航線的喜悅，華航也致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350 布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航 2023 年經典筆記本等總價超過5000元的超值好禮，極具紀念及收藏價值，桃園機場也特別以灑水儀式歡送華航布拉格首發航班。
布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理，華航指出，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水；豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯；經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯，更有結合旅人心情準備捷克特色甜點及道地皮爾森歐克啤酒，豪華商務艙獻上「夢幻布拉格愛之旅 GO 」為題的百香覆盆杏仁蛋白餅，豪華經濟艙及經濟艙則提供捷克百年傳統美食香緹煙囪捲，讓旅客搶先品嘗獨特捷克點心。