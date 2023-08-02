韓國財閥擴大越南佈局 越南總理「許願」三星、培養在地高階主管
受到俄烏戰爭和中美關係局勢影響，全球資金尋求中國以外的投資市場，原因在於投資者擔心若有衝突發生，資產會被凍結或是難以出售，就像俄羅斯入侵烏克蘭後一樣。除了台灣企業正尋求工廠的供應鏈轉移並考慮越南、泰國和印度之外，鴻海科技集團旗下（Foxconn Technology Group）的MIH電動車平台也宣佈進軍印度和越南。韓國三星集團同樣擴大越南的商業佈局，且早已在越南設廠超過15年，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）在近期許願三星「能培訓和培養越南管理人員和領導者」，引發社會討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
三星手機在全球銷售量中，越南生產的佔比即佔一半，三星透過越南出口到128個市場，佔其主要智慧手機中心東南亞國家出貨量的17.4％。《日經亞洲》報導，外資正擴張取代中國大陸以外的生產基地，越南政府則尋求讓當地人進入公司管理層，對此主張，三星方面尚未置評。
據悉，南韓和其他外國投資者正迫切要求稅收優惠，而越南政府則一直在努力獲得技能、技術和供應商生態系統。因此總理范明正的「許願」，有可能會制定相關規範，讓外國企業能因聘僱當地人而獲得稅負減免。