颱風是漏水爛房照妖鏡？專家曝內行看房時機 必看這兩處
杜蘇芮颱風剛走不久，北台灣就迎來卡努颱風，挾強風豪雨攻擊，緊接著又可能再遇蘭恩颱風威脅。不過，卻有網友觀察，發現放颱風假的同時，社區中竟出現房仲帶客看屋潮，專家直指颱風是漏水爛房的照妖鏡，但為自身安全考量，建議颱風走後1到2天是最佳看房時機，要多留意門窗及陽台等邊邊角角。
記者徐銘穗/綜合報導
有網友曾在PTT上分享，他到新北某朋友家作客時，發現社區大廳內的房仲竟比住戶還多，看起來有許多組人輪流在看房。讓原PO好奇為何颱風天還一堆人來賞屋？不少人都認為，颱風天、下雨天看房子最內行，最好還可以住過夜試試，才知道半夜吵不吵。
對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐曾表示，會利用颱風天賞屋的民眾，多半是想藉著風強雨驟的天氣，驗證房屋的滲漏水狀況，因此看屋時，會特別留意門窗、陽台等邊邊角角。
張旭嵐指出，通常房屋發生滲漏水，基本上都會留下膨脹、水痕、水漬等蛛絲馬跡，而這些痕跡，不太容易在颱風過後的一、兩天內就消失，因此民眾可在風雨平息後的隔日再去賞屋，不見得要選在颱風來襲當日冒著危險去看房子。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。