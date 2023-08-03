外媒揭台灣低薪地獄！10年薪資倒退 眾反串：年輕人自己不夠努力
台灣低薪問題讓「買房」成為許多人心中的夢想，有外媒就針對此狀況製作了約25分鐘的專題報導，並以珍珠奶茶的購買量來形容台灣薪水，分析2012年台灣平均薪資可買1097杯珍奶，但10年後2022年的平均薪資，只能買853杯珍奶，薪資倒退少了244杯珍奶。影片上傳到YouTube僅5天就有超過50萬點閱，也在PTT鄉民間熱議，眾人反串狂酸「哪來的中共同路人，民進黨執政沒這問題」。
記者徐銘穗/綜合報導
新加坡國營「新傳媒集團」（Mediacorp ）旗下媒體《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）日前針對台灣低薪、北漂、高房租、高房價及教育政策等議題製作專題，來台訪問數名年輕人的日常與工作生活，有人在台北上班卻因為房租問題選擇住在桃園，每天至少要花3小時的通勤時間，也有人提到至少要拿出收入的1/3來租房，否則就只剩下一些看起來像是鬧鬼或是曾經發生凶殺案的物件可以選。
報導中提到，台灣25至34歲的年輕人有54%擁有大學文憑，比例比美國的51%還要高，被認為是企業壓低薪水的原因之一，因為有太多其他人可取代。對報導中33歲的「允珍」來說，「文憑就是我花時間跟勞動，換取來的一張A4的紙」，她兼了2份工作，月收約3萬元，扣除每月花費後，「根本存不了錢」。
該報導被PTT網友分享後火速引起討論，許多人反串狂酸「經濟有史以來最好，外國哪個媒體在那帶風向」、「勞工是心中最軟的一塊好嗎」、「 年輕人自己不努力，黨明明做得很棒很好」、「中共同路人喔，民進黨執政沒這問題」、「才145萬訂閱，這是什麼野雞媒體」。
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