外媒揭台灣低薪地獄！10年薪資倒退　眾反串：年輕人自己不夠努力

影音／「月付1萬買房」超EZ　嗶嗶！這1點要注意：魔鬼藏在細節裡

▲台中有建商推出「月付1萬買房」，專家直指這代表房市不好、案件銷售不理想，提醒民眾要注意交屋時要一次補足貸款八成以外的款項。（圖／翻攝Google地圖）
▲台中有建商推出「月付1萬買房」，專家直指這代表房市不好、案件銷售不理想，提醒民眾要注意交屋時要一次補足貸款八成以外的款項。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

房市買氣急凍下，台中有建商推出「月付1萬元」就能買兩房超EZ，加上近來政府推出的新青安貸款，把貸款利率下殺到1.775%破盤價，讓不少首購族超心動。不過，專家提醒，短期內看似還款壓力小，但要注意交屋時要一次補齊八成貸款外的金額，得好好評估自身財務規劃。

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六都今年7月的買賣移轉總計1.99萬棟！六都房市量能較上月減少2%，當中尤其以台中月減13.3%，單月衰退幅度為六都之最。根據市調統計，在平均地權條例子法修正案上路前，台中市不少建商為了搶攻「可溯及既往」的換約潮與剛需自住客，大小案場都祭出低首付方案。

▲台中今年7月的買賣移轉月減13.3%，單月衰退幅度為六都之最。圖為台中文心森林公園。（圖／資料照片）
▲台中今年7月的買賣移轉月減13.3%，單月衰退幅度為六都之最。圖為台中文心森林公園。（圖／資料照片）
有建商在大里推出「首年月付1萬元」就能買2房。《NOWnews今日新聞》致電案場代銷洽詢，代銷業者回應，該兩房含車位總價為800多萬元，訂金要付約85萬元，選擇「首年月付1萬元」，第1年總計付12萬元，第2年要補齊訂金差額，也就是85萬-12萬為73萬元，平均1個月要付6萬元，第3年交屋則「開始付房貸」。

「1萬元買房」聽起來超EZ，咁有陷阱？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪表示，當開發商或者是案場推出「送家電」、「低首購」、「低自付」等優惠方案時，背後隱藏「現在房市賣得不是太好」，以及「這案子可能賣得有點辛苦」2點深意。

曾敬德說，對消費者來講，短期內的確是可以大幅減低付款壓力，尤其是在「工程期有些是零付款」的狀況。不過，他強調有1點要特別留意，假如你向銀行貸款八成，那麼日後一旦交屋時，就要一口氣補足中間的兩成差額，得好好評估自身財務規劃。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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