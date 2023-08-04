影音／「月付1萬買房」超EZ　嗶嗶！這1點要注意：魔鬼藏在細節裡

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有建商在大里推出「首年月付1萬元」就能買2房。《NOWnews今日新聞》致電案場代銷洽詢，代銷業者回應，該兩房含車位總價為800多萬元，訂金要付約85萬元，選擇「首年月付1萬元」，第1年總計付12萬元，第2年要補齊訂金差額，也就是85萬-12萬為73萬元，平均1個月要付6萬元，第3年交屋則「開始付房貸」。
「1萬元買房」聽起來超EZ，咁有陷阱？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪表示，當開發商或者是案場推出「送家電」、「低首購」、「低自付」等優惠方案時，背後隱藏「現在房市賣得不是太好」，以及「這案子可能賣得有點辛苦」2點深意。
曾敬德說，對消費者來講，短期內的確是可以大幅減低付款壓力，尤其是在「工程期有些是零付款」的狀況。不過，他強調有1點要特別留意，假如你向銀行貸款八成，那麼日後一旦交屋時，就要一口氣補足中間的兩成差額，得好好評估自身財務規劃。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。