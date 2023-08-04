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打炒房專法上路後！北市爆首宗落跑建商　專家教5招買預售不踩雷

▲打炒房專法上路後！北市出現首宗落跑建商，專家教5招買預售不踩雷。（示意圖／永慶房市提供）
▲打炒房專法上路後！北市出現首宗落跑建商，專家教5招買預售不踩雷。（示意圖／永慶房市提供）

記者徐銘穗/綜合報導

成立10年、資本額7500萬元的嘉源建設，成為打炒房專法上路後，台北市的首宗落跑建商，其位於北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」，兩案無法依約完工，近60名屋主受害。專家教5招買預售屋避免踩雷與自保。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌對於建商落跑一事分析，該建商成立已有段時間，也興建過不少建案，並非一案建商，所以消費者無法從是不是一案建商來判斷預售屋能否蓋好的風險。他提出以下5步驟教消費者自保：

▲嘉源建設辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
▲嘉源建設辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
Step1 ▶慎選建商

選擇有信譽建商是首要條件，另大建商、老建商落跑機率相對低，但這一步很難，消費者可查詢公司登記、變更，以及訴訟紀錄，還有董監事與股東的概況。買中小型建商的案子，得花時間做個功課。

Step2 ▶選擇代銷

選擇大代銷、老代銷，為自己加一層保險，可以降低遇到一屋二賣、建商落跑的機率。

Step3 ▶履約保證

購屋族需理解，各個履保的保障程度雖然不一，但無論是哪一種履約保證，都不保證履約喔。

▲消費者多會因買賣屋價金而惹上糾紛，此與履約保證制度是否嚴謹息息相關。（圖／NOWnews資料照片）
▲消費者多會因買賣屋價金而惹上糾紛，此與履約保證制度是否嚴謹息息相關。（圖／NOWnews資料照片）
Step4 ▶續建機制

預售屋真的能續建？大致上來說，不能輕信建案號稱簽訂續建機制，還需進一步暸解是哪一種續建，如是「承諾型續建」，銀行與建商簽訂信託時，已經找好承諾接手續建的業者，但成本較高；若是「協商型續建」，工程中斷後才會評估能否續建，約束力低，對購屋族保障力不強，能續建要靠運氣。

Step5 ▶多巡田水

一般來說，建築工程已在興建中但未蓋完工、取得使照的房子，我們才會叫它「爛尾樓」。如果連地下室、地基都沒有開挖就中止興建的，不會稱之為「爛尾樓」，而建商若發生這種狀況，十之八九含有蓄意的性質。因此，買完預售屋之時，先到基地看一下建案工程動工了沒；如果確認已在興建，相對比較保險。

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