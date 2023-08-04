打炒房專法上路後！北市爆首宗落跑建商　專家教5招買預售不踩雷

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Step1 ▶慎選建商
選擇有信譽建商是首要條件，另大建商、老建商落跑機率相對低，但這一步很難，消費者可查詢公司登記、變更，以及訴訟紀錄，還有董監事與股東的概況。買中小型建商的案子，得花時間做個功課。
Step2 ▶選擇代銷
選擇大代銷、老代銷，為自己加一層保險，可以降低遇到一屋二賣、建商落跑的機率。
Step3 ▶履約保證
購屋族需理解，各個履保的保障程度雖然不一，但無論是哪一種履約保證，都不保證履約喔。
Step4 ▶續建機制
預售屋真的能續建？大致上來說，不能輕信建案號稱簽訂續建機制，還需進一步暸解是哪一種續建，如是「承諾型續建」，銀行與建商簽訂信託時，已經找好承諾接手續建的業者，但成本較高；若是「協商型續建」，工程中斷後才會評估能否續建，約束力低，對購屋族保障力不強，能續建要靠運氣。
Step5 ▶多巡田水
一般來說，建築工程已在興建中但未蓋完工、取得使照的房子，我們才會叫它「爛尾樓」。如果連地下室、地基都沒有開挖就中止興建的，不會稱之為「爛尾樓」，而建商若發生這種狀況，十之八九含有蓄意的性質。因此，買完預售屋之時，先到基地看一下建案工程動工了沒；如果確認已在興建，相對比較保險。
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