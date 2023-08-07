又發錢！3萬元房貸補貼8/10入帳 10萬戶領錢認4字：網址查進度
才剛公布台北爸爸2023年Q1平均要扛近1700萬元房貸，房貸壓力是高雄爸爸的2.3倍，馬上就迎來好消息！內政部推出的1戶3萬元「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補貼第二波將在8月10日發錢，將有10萬戶受惠，想查自己領得到3萬元嗎？房貸補貼申請進度查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
記者徐銘穗/綜合報導
內政部長林右昌今（7）表示，房貸補貼兩波已累計核定35萬戶，首波核定的25萬自7月10日陸續撥款，迄今已發放25萬1160戶，撥付達成率為99.8%，第二波的10萬戶將在8月10日陸續存入核定戶申請人的約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」的文字。
內政部說明，1戶3萬元房貸補貼會直接存入若申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款。
如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘若再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。
最初公告此波房貸補貼約有55萬戶受惠，目前首波核定約25萬戶，達成率約45%。還沒申請房貸補貼的房貸族也別著急，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，請見相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包。
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