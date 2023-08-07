透天厝空房免費借給親弟弟住　好心哥「少1動作」被課重稅

3萬元房貸補貼申請沒過？官方公開7萬戶退件原因　7成「沒房貸」

▲3萬元房貸補貼有7萬3000戶被退件，不合格率約12%，官方今（7）揭露退件原因，有7成是沒有房貸，其次是貸款超額。（圖／NOWnews資料照）
▲3萬元房貸補貼有7萬3000戶被退件，不合格率約12%，官方今（7）揭露退件原因，有7成是沒有房貸，其次是貸款超額。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

房貸補貼第二波將在8月10日發錢，將有10萬戶受惠，一次爽領3萬元房貸補貼。你有成功申請房貸補貼嗎？內政部今（7）首度公開首波計有7萬3000戶不合格，分析原因有7成是「沒有房貸」，其次是原核貸金額超過規定上限，也就是台北市房子要在850萬以內、其他縣市則是700萬元以內。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1戶3萬元「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，自6月1日開放申請後，至今已有超過63萬戶申請，當中有42萬戶完成審查，核發35萬戶，不合格有7萬3000戶，不合格率約12%。

▲房貸補貼申請4步驟再溫習。（圖／內政部提供）
▲房貸補貼申請4步驟再溫習。（圖／內政部提供）
內政部長林右昌補充，目前申請案經勾稽查核，約有7萬3000戶不合格戶，不合格原因以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」最多，計有4萬8320戶，約占7成，分析可能的原因包括規定基準日2月28日前貸款已結清、無貸款，或是屬於理財型房貸及周轉金貸款等，而非屬於購置住宅貸款。

其次不合格原因為，最初核貸金額超過規定，也就是台北市住宅原始核貸金額要在850萬元以內，其他縣市則是700萬元以內，計有2萬2123戶因此遭退件。

內政部指出，不合格戶後續將依本專案作業須知規定，透過中華郵政寄送紙本駁回函予民眾；因本專案貸款部分資格審核，是由金融機構負責，申請人如有疑問，請逕洽貸款的金融機構確認。

▲「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」申請資格，通過就可一次領３萬元房貸補貼。（圖／內政部提供）
▲「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」申請資格，通過就可一次領３萬元房貸補貼。（圖／內政部提供）
部分案件因案件複雜、申請貸款時間久遠、須確認家庭成員有無房貸等情形，要花較長時間審查與確認。內政部指出，若民眾至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/)系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請耐心等待與體諒。

還沒申請房貸補貼的房貸族也別著急，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，請見相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

又發錢！3萬元房貸補貼8/10入帳　10萬戶領錢認4字：網址查進度

1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包

發錢啦！1戶3萬元房貸補貼7/10入帳　首波25萬戶受惠！進度這裡查

最高250萬元！房貸利息補貼領起來　申請4條件、查詢電話懶人包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀