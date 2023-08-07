3萬元房貸補貼申請沒過？官方公開7萬戶退件原因　7成「沒房貸」

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內政部長林右昌補充，目前申請案經勾稽查核，約有7萬3000戶不合格戶，不合格原因以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」最多，計有4萬8320戶，約占7成，分析可能的原因包括規定基準日2月28日前貸款已結清、無貸款，或是屬於理財型房貸及周轉金貸款等，而非屬於購置住宅貸款。
其次不合格原因為，最初核貸金額超過規定，也就是台北市住宅原始核貸金額要在850萬元以內，其他縣市則是700萬元以內，計有2萬2123戶因此遭退件。
內政部指出，不合格戶後續將依本專案作業須知規定，透過中華郵政寄送紙本駁回函予民眾；因本專案貸款部分資格審核，是由金融機構負責，申請人如有疑問，請逕洽貸款的金融機構確認。
部分案件因案件複雜、申請貸款時間久遠、須確認家庭成員有無房貸等情形，要花較長時間審查與確認。內政部指出，若民眾至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/)系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請耐心等待與體諒。
還沒申請房貸補貼的房貸族也別著急，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，請見相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包。
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