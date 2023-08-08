開除濕機時人要離開嗎？擺哪裡最有效？　除濕機5大QA懶人包整理

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醫師指出，想要避免塵螨，濕度必須低於50%，但太過乾燥人體會感覺不舒服。醫生建議，可以選擇大約「濕度65%」，人體舒適、塵螨也不易滋生的折衷濕度。
📌除濕機放哪裡除濕最有效？
很多人習慣將除濕機擺在角落、牆角、邊邊，其實是錯的！除濕機擺放最正確的位置，是要把除濕機擺在房間的「正中間」，才可以有好的氣流循環的效果，最好還要把衣櫥、櫃子打開，效果會最好。
📌除濕時人要離開嗎？
過去認為房間除溼時人最好要離開房間，是怕環境太乾燥會導致身體不適，其實若是除濕機可以設定好濕度，人就算在房間內也沒關係喔。
📌除濕機濾網多久要換？
除濕機是一個循環，把一些髒東西灰塵帶進去除溼空間，再排除乾淨的空氣。三菱家電建議，每兩周清潔一次濾網，每3個月一次用水清洗濾網，每兩年或是清洗4次後就要更換濾網。若是HEPA濾網則建議一年更換一次。
📌使用除濕機還要注意什麼？
台電粉專「台電電力粉絲團」曾分享除溼機使用的3要3不，1要放在室內空間中央處、.要放在空氣流通的空間、3要放在平坦的地方；3不則是1不要放在狹小密閉的空間、2不要放在容易濺水的場所、3周邊不要放漏油、發熱的器具或是易燃物。
此外，台電也提醒，若想把除濕機移動到不同空間使用，提醒大家別忘了2動作，才不會引發危機。1是「把水箱的水倒掉」，這樣避免觸電或水濺入機體；2是「收納電源線並避免過度彎折」，這樣避免電線損壞而釀災。
最重要的是，移動除濕機時千萬不要拉電線，「不然可能會讓電線裡的銅線斷裂，提高短路起火的風險」，最好是利用機身把手移動機體才安全。
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