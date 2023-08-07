獨／三上悠亞來台灣耍大牌！享C位拿珠寶卻敷衍粉絲 TRE：會檢討
日本AV女優三上悠亞將於下週三（16日）引退成人產業，她這陣子待在台灣賺錢，除了出席《TRE台北國際成人展》，今（7）日還現身婚戒店開幕活動。近日，有粉絲抱怨花了近4000元參加三上悠亞的活動，福利主打握手、簽名、3種Pose合照、親密勾手、一起比愛心、十指緊扣，但消費者卻被三上悠亞敷衍對待，沒有得到親密勾手跟十指緊扣，對此，主辦TRE回應《NOWnews今日新聞》表示：「團隊有收到粉絲的建議，我們將會虛心檢討，讓下一屆TRE台北國際成人展有更多進步的空間。」
記者陳雅蘭/台北報導
三上悠亞最後一次參加《TRE台北國際成人展》，主辦單位為了她祭出「超高禮遇」對待，不僅讓她在公開活動上站C位、有優先發言權，服裝也以「珍珠吊帶」跟河北彩花、新有菜、櫻空桃等一線女優做區別，三上悠亞更拿到2款百萬珠寶做搭配，其他女優都沒此規格的造型，地位可見一斑。
不僅如此，三上悠亞跟河北彩花還有專屬的「白金卡粉絲見面會」，但消費者卻表示，花了3776元搶到活動門票，卻被三上悠亞「敷衍對待」，該網友表示：「進去（活動）之後手機遞給帥哥經紀人，跟三上悠亞握手、坐在椅子上拍照、比ya、比愛心、比手指愛心、簽名、遞簽名板，然後就這樣被請出去了。」
網友事後表示，官網上的「親密勾手」跟「十指緊扣」都沒得到，覺得商品與描述不符，像被詐騙的感覺，「出去之後越想越不對，官網寫的勾手還有十指緊扣呢？太敷衍了吧！真的超傻眼，最期待的部分全部都沒做到啊，什麼親密互動都沒有，就這樣花了快4000，還不如去參加握手會就好...」。
對此，《TRE台北國際成人展》表示：「感謝大家對於每位女優的支持與喜愛，展期期間女優、團隊都很盡力地想滿足粉絲的期待，團隊有收到粉絲的建議，我們將會虛心檢討，讓下一屆TRE台北國際成人展有更多進步的空間。」
三上悠亞結束3天《TRE台北國際成人展》的活動後，今出席婚戒記者會時被問到這3天見到粉絲的心得與心情，她表示：「我印象深刻的是去花店、餐廳吃飯時，有店員為我慶生，記得很清楚。」成人展跟粉絲隻字未提。