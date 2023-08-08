父親節4大超商咖啡優惠！7-11特大杯買10送10　雞尾酒咖啡買2送2

父親節開吃麥當勞買1送1！必勝客99元　咖啡買8送8、2杯珍奶88元

▲父親節今天一日限定優惠！麥當勞APP刮刮樂開抽勁辣雞腿堡、大薯、冰炫風等6款買一送一；必勝客隱藏優惠MyBox紙包飯全口味「只要99元」；2杯珍奶只要88元、咖啡買8送8。（圖／記者蕭涵云攝）
▲父親節今天一日限定優惠！麥當勞APP刮刮樂開抽勁辣雞腿堡、大薯、冰炫風等6款買一送一；必勝客隱藏優惠MyBox紙包飯全口味「只要99元」；2杯珍奶只要88元、咖啡買8送8。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

父親節一日限定優惠！「麥當勞APP」刮刮樂只有今天開抽6款「買一送一」，爽吃勁辣雞腿堡、大薯、冰炫風等好料；必勝客午餐車隱藏優惠，MyBox紙包飯全口味任選「只要99元」；珍煮丹黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」；西雅圖美式咖啡、拿鐵「買8送8」可寄杯。快趁今天划算價格買起來犒賞爸爸和自己。

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📌麥當勞：父親節刮刮樂！6款買一送一
「麥當勞APP」一日限定「買一送一」！父親節8月8日限當日登入「麥當勞APP」，參加一日限定父親節專屬任務刮刮樂活動，可抽6款買一送一優惠，包括爽吃勁辣雞腿堡、大薯、4塊雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條、蛋捲冰淇淋都能划算吃。

▲麥當勞雞塊買一送一優惠在補班日吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲父親節麥當勞APP一日限定刮刮樂！6款買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：MyBox隱藏優惠「只要99元」
必勝客推出 MyBox 午餐車隱藏優惠，在餐車現場完成打卡指定任務，可享單點紙包飯全口味任選「只要99元」（原價209元），現省110元！MyBox 午餐車快閃地點只在官方粉專上公布，8月8日至8月9日12:00～售完為止，將出沒在新北中和遠東世紀廣場中庭。

▲必勝客MyBox午餐車隱藏優惠，單點紙包飯全口味任選「只要99元」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客MyBox午餐車隱藏優惠，單點紙包飯全口味任選「只要99元」。（圖／必勝客提供）
📌西雅圖咖啡：買8送8！冰沙第二杯半價
西雅圖咖啡父親節8月8日一日限定，門市寄杯推出美式咖啡、拿鐵同品項「買8送8」優惠！即日起至8月13日，兩款新品蛋糕「蘋果榅桲奶油蛋糕、草莓優格奶油蛋糕」上市，點購任一飲品，加購蛋糕新品只要88元。即日起至8月31日每日上午11:00至晚上20:00，全系列冰沙飲品（限同品項），享「第二杯半價」優惠。

▲西雅圖咖啡買8送8！冰沙第二杯半價。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡買8送8！冰沙第二杯半價。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」
父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶中杯「兩杯只要88元」（原價120元，一人限購 2 組、最多 4 杯。限現場購買；UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加）；可加價加購配料/自備環保杯可折抵/恕無法加價升級大杯；不與其他優惠併用。

▲珍煮丹父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」。（圖／珍煮丹提供）

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