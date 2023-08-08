父親節開吃麥當勞買1送1！必勝客99元　咖啡買8送8、2杯珍奶88元

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「麥當勞APP」一日限定「買一送一」！父親節8月8日限當日登入「麥當勞APP」，參加一日限定父親節專屬任務刮刮樂活動，可抽6款買一送一優惠，包括爽吃勁辣雞腿堡、大薯、4塊雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條、蛋捲冰淇淋都能划算吃。
📌必勝客：MyBox隱藏優惠「只要99元」
必勝客推出 MyBox 午餐車隱藏優惠，在餐車現場完成打卡指定任務，可享單點紙包飯全口味任選「只要99元」（原價209元），現省110元！MyBox 午餐車快閃地點只在官方粉專上公布，8月8日至8月9日12:00～售完為止，將出沒在新北中和遠東世紀廣場中庭。
📌西雅圖咖啡：買8送8！冰沙第二杯半價
西雅圖咖啡父親節8月8日一日限定，門市寄杯推出美式咖啡、拿鐵同品項「買8送8」優惠！即日起至8月13日，兩款新品蛋糕「蘋果榅桲奶油蛋糕、草莓優格奶油蛋糕」上市，點購任一飲品，加購蛋糕新品只要88元。即日起至8月31日每日上午11:00至晚上20:00，全系列冰沙飲品（限同品項），享「第二杯半價」優惠。
📌珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶「兩杯只要88元」
父親節8月8日一日限定，黑糖珍珠鮮奶中杯「兩杯只要88元」（原價120元，一人限購 2 組、最多 4 杯。限現場購買；UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加）；可加價加購配料/自備環保杯可折抵/恕無法加價升級大杯；不與其他優惠併用。