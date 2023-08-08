快衝！星巴克買1送1剩2天 麥當勞「熟客券免費吃大麥克」到今天
暑假美食、咖啡優惠倒數！提醒大家別忘記兌換好康，星巴克數位體驗「買1送1」剩2天，優惠券領券到明天、最後兌換至8月11日；麥當勞得來速「熟客券免費吃大麥克」活動到今天、最後兌換至8月15日。
記者蕭涵云/綜合報導
📌星巴克數位體驗「買1送1」剩2天
星巴克夏天數位體驗「買1送1」優惠只到8月9日還剩2天，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買1送1」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌麥當勞「熟客券免費吃大麥克」到今天
麥當勞夏季限定的「得來速熟客券」活動只到8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張於下次消費可「免費兌換大麥克」乙個；最後兌換至8月15日。身上還有券的民眾快趁今天湊齊吧。