賴清德專訪撇美國阿公、駁台獨金孫　喊話英粉「與總統關係很好」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德受訪首先被問及在野黨貼「台獨金孫」標籤，對此他回應，自己當然不接受、也不是事實，認為在台灣政治上「只有政治金童，不可能有台獨金孫或民主金孫。」另解釋昔稱「務實的台獨工作者」，台獨是指台灣不屬於中華人民共和國，而務實就是根據事實，所謂工作者就是守護台灣。
長子在美定居生子 賴清德：他知道家在哪裡
在野黨操作賴清德兒子在美國久居並生子，批評「票投民進黨，青年上戰場」，若戰爭發生「別人小孩死不完」。賴清德強調絕不會讓戰爭發生，會竭盡所能維持台海的和平跟穩定，認為選舉提到兒子沒有必要，次子目前已返國在台工作，長子也說會回台灣，自己都是尊重他們的意見，「他在這邊出生長大，他知道他的家在哪裡」。
夫人牌？賴清德：不用就不用、不知選舉發展
專訪也提及鮮少露面的妻子，對於將來是否會助選，賴清德說，如果可以不用就不用，但不知道選舉會如何發展，也提及過去選舉妻子都沒有參與、也不想參與，必須要顧慮到她的意願，是個非常低調的人，更透露自己擔任立委時妻子在台電公司服務，她更再三告誡「不可以介入台電的事情」。
政黨輪替？賴清德：不是蔡選第三任、是我選
對於在野黨高喊政黨輪替，賴清德表示希望國人能夠仔細思考，現在不是總統蔡英文選第三任，而是他要選第一任，雖政黨沒有輪替，但政權會改變，允諾自己會傳承又創新，做不足之處他來調整，做得好的地方會再加強。
兩岸定海神針？賴清德秒回民主
賴清德也被問及中國稱「九二共識」兩岸的定海神針，他則認為兩岸定海神針是民主，因為民主是台灣的共識，無論在野黨或執政黨，台灣社會每一個人都肯認民主的意義，他也樂見中國人可以享受民主自由的幸福。
給年輕人的一句話 賴清德：天無絕人之路
2024大選年輕族群將是關鍵，各陣營搶攻年輕選票，賴清德也藉此機會給年輕人說句話，他引用母親對所言，「一枝草一點露，天無絕人之路」，若條件不好，但只要有理想抱負，只要願意認真就會成功。雖然出生在一個相對辛苦的家庭，但是辛苦的家庭也會給予激勵，這也是一般富裕的家庭所沒有的。
喊話英粉 賴清德：跟總統關係好、合作無間
而外界關注賴清德昔與總統蔡英文黨內初選「英德之爭」，有部分蔡英文支持者對其不諒解，賴清德表示，兩人關係很好、合作無間，私底下也有互動與相處，他曾邀請總統來萬里老家吃飯，也提及當初會參加黨內初選，是因為很多人勸進，而民進黨的文化一向就是對內競爭、對外團結，最後強調總統蔡英文也曾公開說過，肯定這場初選帶給大選的整體效應。賴清德也希望這些說明，能夠讓支持者了解與接受。