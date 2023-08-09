NVIDIA新一代「超級晶片」曝光　輝達黃仁勳宣告：是世界上最快的

國際懶惰日來了！國旅最愛縣市Top5出爐　「放空系景點」必收

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的天然冷泉讓人放下所有的煩惱，懶洋洋地度過一日。（圖／Agoda提供）
▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的天然冷泉讓人放下所有的煩惱，懶洋洋地度過一日。（圖／Agoda提供）

記者許若茵／台北報導

每年8月10日被訂為「國際懶惰日」，鼓勵大家忙裡偷閒，放下日常勞累的工作生活懶惰一下，為了迎接一年一度的「國際懶惰日」，數位旅遊平台Agoda公布了台灣人最愛的國旅城市前5名，其中以台北奪下冠軍，Agoda也推薦了數個「放空系景點」，趕快收藏起來吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍台北

台灣人最愛的國旅城市，奪冠的就是台北。許多旅客喜歡沿著捷運一路玩，探索像是台北101、中正紀念堂、士林夜市等熱門景點，加上還有不定期熱鬧的節慶活動為台北更增風采。

Agoda提醒，今年夏天還有「2023大稻埕夏日節」，從7月1日到8月20日，整整51日，天天都有精彩主題體驗，每周三晚上更有長達180秒的煙火秀，除了煙火之外還有貨櫃市集，讓大人、小孩都能懶洋洋的在河岸邊享受夕陽和美食，住宿則推薦位在捷運忠孝新生站出口旁，交通相當便利的海外第一家和苑三井花園飯店台北忠孝，不用出國就能享受日式飯店的細膩服務。

📍台中

排名第二的台中則是擁有許多網美景點，高美濕地被國際譽為「一生必遊之地」，更在世界七大天空之鏡中榜上有名，除了拍美照也是觀蟹、看夕陽的好地方，懶惰日搭配國際級的落日美景再也適合不過了。

Agoda分享，除了美景之外，還有國立自然科學博物館、逢甲夜市和彩虹眷村等景點可以踩點，住宿則推薦融合現代摩登及古堡式建築的林酒店，位於國家歌劇院附近，交通、購物機能都很便利，飯店更附有戶外泳池、SPA等設施可以好好享受放空。

▲融合現代摩登及古堡式建築的林酒店，更附有戶外泳池、SPA等設施可以好好享受。（圖／Agoda提供）
▲融合現代摩登及古堡式建築的林酒店，更附有戶外泳池、SPA等設施可以好好享受。（圖／Agoda提供）
📍高雄

第三名的高雄除了有大家都知道的西子灣之外，還有被稱作是高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，園內林木蒼鬱、景色自然幽雅，是個非常適合放空、沉澱的絕美秘境。

觀賞完自然風景後，Agoda建議還能到蓮花池和駁二藝術特區等熱門景點去逛逛，逛累了就可以到號稱擁有「台灣最美無邊際泳池」的承億酒店休息一晚，每個客房都能觀賞到高雄市景以及港灣景色，讓人美到捨不得check-out。

📍台南

第四名的台南除了美食之外，還有連台南人都未必有去過的隱藏版景點「枕頭山觀景台」，山頂可以俯瞰整個嘉南平原風景，從清晨到日落都有不同景色，廣闊美景配上徐徐微風讓人一秒忘卻所有的煩惱，回到市區之後還能到台南兩大古蹟安平古堡和赤崁樓朝聖，逛完之後則可以回到台南晶英酒店，飯店設計採用閩式建築特色的現代化設計，還附設各種休閒設施包含健身房、戶外游泳池，是舒緩身心的絕佳選擇。

📍宜蘭

第五名的宜蘭有著名的內埤海灣，海天一線的景致吸引許多情侶朝聖，因此又被稱為「情人灘」，太陽從海平面升起，金黃色的光芒灑落在海洋上，令人心曠神怡充滿正能量，除了海邊之外，遊客還可以探索羅東夜市和冬山河親水公園等景點逛逛，再回到煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，用沁涼的天然冷泉結束慵懶的一日。

卡努去韓國！虎航「桃園釜山」航班連3日異動　明班機延到後天飛

睽違17年！石虎現蹤臺南曾文溪下游　還有超萌食蟹獴、華麗環頸雉

父親節好累！爸爸疲憊指數創4年新高　平均「想離家」休息8.2天

父親不好當！每天與小孩相處不到1小時　窮忙恐成「過勞三明治」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀