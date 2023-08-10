房貸補貼3萬元今天再發錢！查詢網址、6大申請雷區一次看

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3萬元房貸補貼申請時間到今年12月29日下午5時為止，《NOWnews今日新聞》再為讀者重溫申請4步驟及6大申請雷區。
📌房貸補貼申請4步驟
步驟1： 在網頁上方點選專案連結後，即可進入申請畫面。
步驟2： 借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選「確認」按鈕請輸入 Email。
步驟3： 如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料。
步驟4： 確認後送出，完成申請。
■申請網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
📌房貸補貼申請6大雷區
1、貸款金融機構填錯
填寫「貸款金融機構」項目是 要填2023年2月28日貸款中的金融機構，如有上述日期以後轉貸者，請注意仍要填寫2023年2月28日貸款中的金融機構 。
若申請網站內屬於必填資料(打*號)出現填寫錯誤，請申請人填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署，將由營建署來協助修改，如為分行填寫錯誤，則會由金融機構校正，申請人無須提出更正。
2、提出申請者並非借款人
營建署指出，另外還有一種情況，由於本專案 必須由借款人提出申請 ，如誤以房屋所有權人提出申請，則須請原申請人填妥「放棄申請切結書」後，以郵寄或傳真方式寄到營建署先辦理案件撤銷後，再由借款人本人提出申請。
以上2種切結書均可至營建署及「內政部不動產資訊平台」的房貸支持專案專區或線上申請網站右上方的教學說明-常見問題下載。
3、申請的補助並非拿來房貸使用
營建署強調，房貸補貼必須是購置住宅貸款，假設申請者是要以房屋抵押取得消費性貸款，金融機構未認定為購置住宅貸款，則非屬本專案之適用對象，請民眾勿提出申請。
4、打錯手機號碼、戶籍地址或貸款抵押地址
身分證與手機號碼為驗證申請身分必要資料，如誤繕或需更改，建議重新以正確身分證及手機號碼重新申請，或填寫 「切結書」 後，以郵寄或傳真方式向內政部營建署提出申請。
5、申請到一半退出後，無法再次申請？
若送出後等候處理逾3分鐘未完成，可關閉視窗後，15分鐘後至「 進度查詢 」功能查詢處理狀況，重新送出申請。
6、送出申請之後不能修改之前登打資料？
按下送出申請後視同正式遞交申請資料，無法更改所填寫資料。
再次提醒，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包。
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