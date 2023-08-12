Fine Dining也有佛跳牆！辦桌菜×法餐×台酒　 開箱新餐廳J PARC

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Jimmy說：「在我小時候對於台灣的回憶中，吃辦桌、流水席，是個很親切的飲食文化，我覺得那很能代表台灣，於是新菜單才想將之結合法國菜，重現在Fine Dining。」將辦桌菜、老台菜融入Fine Dining，有些總說「愛台灣」的師傅早已有略玩過，但要做出一整套皆是辦桌主題的精緻菜色，則實屬首創。
這套餐以放在台啤玻璃杯中的白啤冰沙開場，接續上炸湯圓、涼拌蒟蒻（五味蚵仔）等小點，道道就像是解構又重組了辦桌菜中那澎湃繽紛的開胃拼盤。而按照傳統辦桌順序，暖胃的羹湯即將於此接著上桌，Jimmy以「池塘裡的金魚」來闡述，此菜衍伸自快失傳的老台菜食譜「翡翠魚炖」，以魚漿、魚肉、荸薺做成魚炖，再澆上菠菜翡翠羹湯，兩隻小金魚形狀的魚炖彷彿優游在綠色池塘裡。
吃辦桌時重要的主食米糕也不能少，「蟹肉竹筒米糕」以印度米混合長糯米來製作成米糕，松葉蟹與三點蟹的蟹膏，並加上三點蟹的蟹肉，還有油蔥酥提味，不用自己辛苦拆卸蟹肉，是更高級版的紅蟳米糕。
「美國頂級菲力」則是反轉蜜汁排骨的概念，美國牛Prime等級的菲力，以烤炙處理，期間並經3次靜置，並淋上加有蒜、迷迭香等題未過的奶油，使外皮酥脆，切片後搭佐杏桃、醬油、蜂蜜、威士忌等做成的BBQ醬汁，柔軟肉質又保有肉汁，看似很台卻十足西式料理的風味。
「胭脂蝦Taco」則重現海鮮料理蒸大蝦的概念，以綠豆粉等製成粄條，因綴入香菜、食用花且呈現如糖片般的透明狀，外觀相當雅致，底下則趁著胭脂蝦肉，微略生的質地再配上蝦頭蝦殼與蒜等辛香料熬製成的高湯，鮮甜味極其迷人。
談辦桌菜幾乎不能不提「佛跳牆」，此菜則又重現解構手法，將佛跳牆慣有的鮑魚、干貝、豬肚等包入Pita（口袋餅）內，吃起來酥鬆鮮香；而湯頭則置於一旁，裡頭還以扁魚、芋頭等添為，湯頭更鮮醇濃厚。之後還有花生豆花、冰淇淋等做結尾。
整套餐每人3680+10%元，還可另加侍酒師餐酒，由營運經理兼侍酒師John搭配，裡頭同樣有強調台灣在地的酒款，像是曾被選為總統出國訪問友邦時的伴手禮物的「威石東酒莊」的兩款酒，還有樹生酒莊的埔桃酒，與整套餐點搭配得相得益彰。「J PARC」每周一公休，而目前訂位僅接受inline。
除了「J PARC」，剛開幕數個月的「方蒔 the FRONT HOUSE」，也剛獲得米其林2023年8月入選餐廳殊榮，並正推出夏季菜單，融合來自台南夥伴們麻油椪餅煎蛋、冬瓜茶、夏日芒果配飯等食飲記憶，以及仙草雞湯、阿嬤家的左手香、土用丑日食鰻魚補元氣等夏日宜食涼補概念，精選台南柴燒龍眼乾、嘉義嘉文白鵝肝、高雄鹽埕冬瓜糖、澎湖海鱺、高雄林園白鰻、高雄黑羽土雞、嘉義東石牡蠣等在地食材，同樣精采又有食趣。
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