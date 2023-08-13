蛋黃酥冷知識／一定要用紅土鴨蛋？　世界麵包冠軍獨家揭密

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鹹蛋黃裡，蛋黃內的水分、脂肪，因為鹽分會進入蛋殼內和蛋黃產生鹽析作用，導致蛋黃出油後變固體狀，呈現特殊口感。也因此傳統鹹鴨蛋做法就是將紅土、鹽、草灰與黃酒調和成泥狀，塗抹在鴨蛋表面，醃製一個月左右即成。後來較新式的做法，是調配濃度25%的鹽水，將鴨蛋浸泡醃製20~25天就約莫完成。
📍紅土鹹鴨蛋與鹽水鹹鴨蛋的差別
兩者最大差別是，紅土鹹鴨蛋據說鹹度均勻且適中、較不死鹹，而鹽水則是鹹度較明顯。與陳耀訓同樣都獲得過世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，旗下烘焙品牌「莎士比亞」則是選擇以鹽水鹹鴨蛋來製作蛋黃酥。王鵬傑說：「我用的鹽水鴨蛋醃製時間更長，可能到1個月。因為我想要鹹度較高一些，而紅豆餡的甜度也比較接近日本人喜歡的豆沙那樣的甜度，搭配起來鹹甜味與風味更突出。」
📍紅土鹹鴨蛋與鹽水鹹鴨蛋優缺點
一般來說，紅土醃製法時間較長，但鹹度較均勻，醃好後還要再經沖洗，且因為用上土壤，食安考量上較不安全；而鹽水醃製法時間較短一些，醃好後不需再經清洗，但是有較為死鹹一點的缺點。不論哪種製法，為了增添風味與濕潤度，烘焙業者通常也會在前置時將鹹蛋黃先泡於酒中或噴上酒。
📍雞蛋可做鹹蛋嗎
雞蛋也可醃製成鹹蛋，但是一開始會以鴨蛋製作，原因在於鴨蛋腥味較濃厚些，直接煎煮成料理氣味重，可以醃製完成的鹹蛋卻反而有獨特香味。且鴨蛋的蛋黃較大、油脂較多，做成鹹蛋後流沙質地更明顯。