陶朱隱園11年才賣1戶！他不懂：蓋這個幹嘛　網揭沒人買原因

如何買房／買房首選「xx路xx號」　多了「xx巷xx弄」跌價10%

▲「買房要選xx路xx號，不要xx街xx巷xx弄？」專家分析4關鍵，多了「xx巷xx弄」房價跌10%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「買房要選xx路xx號，不要xx街xx巷xx弄？」專家分析4關鍵，多了「xx巷xx弄」房價跌10%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：內政部最新公布，去年第4季全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。只是，全台目前住宅存量為922.8萬宅，買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。本集探討買房都市傳說，「買房要選xx路xx號，不要買xx街xx巷xx弄？」專家分析4關鍵，讓後者較前者跌價10%。

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YouTuber古娃娃（古旻欣）靠著分享美食開箱影片，擁有超過92.7萬粉絲，她曾透露自創點心品牌「WA!COOKIES」第一年的營收就破4000萬元，3年達成買房目標，在內湖買下室內實坪約30坪的豪宅，房價估3500萬至4000萬元。

▲古娃娃分享媽媽傳授的選址標準，不可以買XX街XX巷XX弄，不然日後轉手會不好賣。（圖／YouTube_古娃娃WawaKu）
▲古娃娃分享媽媽傳授的選址標準，不可以買XX街XX巷XX弄，不然日後轉手會不好賣。（圖／YouTube_古娃娃WawaKu）
關於地段選指的標準，古娃娃透露，媽媽說「買房就是要買XX路XX號就結束，不可以買XX街XX巷XX弄」，要是買xx街xx巷xx弄，認為除了叫外送不方便，外送員可能會找不到外，「日後轉手也會不好賣」。

買房首選「xx路xx號」堪稱買房都市傳說，和「xx街xx巷xx弄」到底有何差別？全球居不動產情報室總監陳炳辰接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，指出此觀念其來有自，分析主幹道與巷弄物件有4關鍵差異，包括景觀性、棟距、公共建設及公安問題等

他分析，主幹道物件擁有較好的景觀性與棟距，能保有良好的視野與隱私性，在公共建設上，筆直的道路規劃也會比巷弄更有宜居性，而且巷弄宅美其名為「靜巷」，但一旦災害發生時，過窄的巷道或是違停的汽機車問題，「消防車進不去」，可能會有公共安全上的疑慮。

▲巷弄內的住宅一旦災害發生時，過窄的巷道或是違停的汽機車問題，「消防車進不去」，可能會有公共安全上的疑慮。（圖／記者徐銘穗攝）
▲巷弄內的住宅一旦災害發生時，過窄的巷道或是違停的汽機車問題，「消防車進不去」，可能會有公共安全上的疑慮。（圖／記者徐銘穗攝）
陳炳辰指出，如相同地區、相近條件的兩物件，一位在主幹道、另一在巷弄中，兩者價格可能差了至少10%，若是較新穎的物件，價差可能高達20%到30%，巷弄宅的租金也相對低廉，也可能會影響銀行的鑑價金額。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，銀行鑑價時地段十分重要，如北市捷運站周邊，就算屋齡舊，或是「xx街xx巷xx弄」也是很好的產品。

至於核貸成數部分，曾敬德說可約略將貸款者與房子路段，分成人ABC三等級、路段ABC三等級，貸款者收入穩定、上市公司位在A級，若是房子地段位在蛋黃區、捷運周邊也是A級，有機會拿較高的貸款成數與較划算的利率。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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