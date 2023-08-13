如何買房／買房首選「xx路xx號」　多了「xx巷xx弄」跌價10%

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關於地段選指的標準，古娃娃透露，媽媽說「買房就是要買XX路XX號就結束，不可以買XX街XX巷XX弄」，要是買xx街xx巷xx弄，認為除了叫外送不方便，外送員可能會找不到外，「日後轉手也會不好賣」。
買房首選「xx路xx號」堪稱買房都市傳說，和「xx街xx巷xx弄」到底有何差別？全球居不動產情報室總監陳炳辰接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，指出此觀念其來有自，分析主幹道與巷弄物件有4關鍵差異，包括景觀性、棟距、公共建設及公安問題等。
他分析，主幹道物件擁有較好的景觀性與棟距，能保有良好的視野與隱私性，在公共建設上，筆直的道路規劃也會比巷弄更有宜居性，而且巷弄宅美其名為「靜巷」，但一旦災害發生時，過窄的巷道或是違停的汽機車問題，「消防車進不去」，可能會有公共安全上的疑慮。
陳炳辰指出，如相同地區、相近條件的兩物件，一位在主幹道、另一在巷弄中，兩者價格可能差了至少10%，若是較新穎的物件，價差可能高達20%到30%，巷弄宅的租金也相對低廉，也可能會影響銀行的鑑價金額。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，銀行鑑價時地段十分重要，如北市捷運站周邊，就算屋齡舊，或是「xx街xx巷xx弄」也是很好的產品。
至於核貸成數部分，曾敬德說可約略將貸款者與房子路段，分成人ABC三等級、路段ABC三等級，貸款者收入穩定、上市公司位在A級，若是房子地段位在蛋黃區、捷運周邊也是A級，有機會拿較高的貸款成數與較划算的利率。
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