尼克妹日本遇性騷被檢討「穿的露怪誰？」　本人怒反擊：感到噁心

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「我打從心底感到噁心。」尼克妹還原現場說，「犯人性騷擾完後還在我附近徘徊，沾沾自喜的看著我，彷彿我的表情他很滿意」，甚至在送友人上車後，還回頭打招呼，「對我露出噁心的笑容，沒有一絲悔意」，讓她又害怕又氣憤，從事發到報警，「全程講不出一句話」。
尼克妹感謝事發後，願意為她翻譯、轉分享及加油打氣的網友，但她也忍不住要澄清三件事，一是有網友檢討她「穿的露怪誰？」她強調，不管女生穿什麼，「都不能成為別人合理性騷擾的理由」，呼籲別檢討被害者。
二是「為何讓犯人離開？」尼克妹回應說，她們一行4人中只有哥哥尼克是男性，Ashly和經紀人護著她，「尼克沒辦法獨自面對3位男性，當時並沒有任何路人及店員幫忙」，強調她們當下能做的只有紀錄他們的長相。
三是「沒有證據？」尼克妹說，因為日本警方說她們不能調監視器，只能自己調查，因此盡可能地收集長相、車牌等資訊。她說有很多被性騷擾的女性都是苦於「沒有證據」，而選擇 「忍氣吞聲」，「但我不想！我不想縱容那些變態！我沒做錯 我不需要忍讓！」
尼克妹說，他們拍成影片想讓全世界看到他的惡行，希望大家都不要遇到性騷，萬一受害要報警並勇敢說出來。在國外遇性騷該怎麼辦？請見相關報導：獨／尼克必看！日男當面掀裙親妹 台灣人海外緊急求救3專線公開
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