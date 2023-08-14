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北市建商落跑！爛尾樓地雷怎麼防？消基會：得修法改這點

▲北市嘉源建設旗下兩都更案預售完銷，建商卻神隱落跑，辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
▲北市嘉源建設旗下兩都更案預售完銷，建商卻神隱落跑，辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

越南上半年多達10萬家房地產公司倒閉，滿街都是爛尾樓。而台北市日前也出現落跑建商，棄已預售完銷的北投區建案「泊山妍」及大同區建案「嘉源埕驛」不顧，被列警示建案。該如何防範爛尾樓地雷？消基會呼籲修法，將信託擔保的委託人改為「買方」，降低消費者實質的損害。

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消基會指出，許多消費者以為發生爛尾樓事件時，可從價金信託專戶取回購屋款，但依照預售屋買賣定型化契約應記載事項規定，價金信託委託人是賣方，也就是建商或合建方，而不是買方，所以消費者承擔的風險依然存在。

▲嘉源建設成立約10年，資本額7500萬元，其南京西路辦公室大樓1樓入口處的公司銘牌仍未撤下。（圖／記者徐銘穗攝）
▲嘉源建設成立約10年，資本額7500萬元，其南京西路辦公室大樓1樓入口處的公司銘牌仍未撤下。（圖／記者徐銘穗攝）
因此，消基會呼籲內政部亡羊補牢，修法將信託擔保的委託人改為「買方」，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，這筆價金信託的剩餘財產即可按比例完全退給所有承購戶，不會再將其他中下游廠商的賠償一併列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。

消基會也建議，可參考德國、法國規定，制定建築業開發或預售條例，預售屋應經事先許可制才可銷售，像是納入建商基本資格條件、建築合理規劃、可行的財務計畫審查等，才可允許進行建築業開發或預售，以減少可能的爛尾樓事件發生。

▲嘉源建設員工貼公告指董事長6月5日就神隱，放任銀行跳票，也積欠員工薪資。（圖／記者徐銘穗攝）
▲嘉源建設員工貼公告指董事長6月5日就神隱，放任銀行跳票，也積欠員工薪資。（圖／記者徐銘穗攝）
如何避免台灣出現爛尾樓潮？先前傳內政部邀集金管會、信託公會和建商、銀行開會，討論民眾購屋權益保障議題，內政部同意限制建商在未完成樓地板興建到一定比率之前，「不能動用民眾的預收款」，並可望近期內發出正式函令。

不過，內政部隨後發新聞稿聲明，澄清「沒有所謂同意近期發函與不能支用預收款的情事」，但承認預售屋履約保證機制的確有總檢討的必要，要確保民眾繳的價金真的拿去蓋房子，也要杜絕預售屋被假買賣真融資，導致一屋多賣，未來將持續聽取各方意見。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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