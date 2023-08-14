北市建商落跑！爛尾樓地雷怎麼防？消基會：得修法改這點

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因此，消基會呼籲內政部亡羊補牢，修法將信託擔保的委託人改為「買方」，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，這筆價金信託的剩餘財產即可按比例完全退給所有承購戶，不會再將其他中下游廠商的賠償一併列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。
消基會也建議，可參考德國、法國規定，制定建築業開發或預售條例，預售屋應經事先許可制才可銷售，像是納入建商基本資格條件、建築合理規劃、可行的財務計畫審查等，才可允許進行建築業開發或預售，以減少可能的爛尾樓事件發生。
如何避免台灣出現爛尾樓潮？先前傳內政部邀集金管會、信託公會和建商、銀行開會，討論民眾購屋權益保障議題，內政部同意限制建商在未完成樓地板興建到一定比率之前，「不能動用民眾的預收款」，並可望近期內發出正式函令。
不過，內政部隨後發新聞稿聲明，澄清「沒有所謂同意近期發函與不能支用預收款的情事」，但承認預售屋履約保證機制的確有總檢討的必要，要確保民眾繳的價金真的拿去蓋房子，也要杜絕預售屋被假買賣真融資，導致一屋多賣，未來將持續聽取各方意見。
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