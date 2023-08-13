體壇放大鏡／自由車王國卻苦無「蓋」　台灣為何沒有室內場？

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全台灣無標準場地可用 室內場遙遙無期
可惜「翻修容易，興建難」，台灣首座室內自由車場仍遙遙無期，現在各大國際賽，無論里約奧運、東京奧運或早在2010年的廣州亞運，自由車場地賽都已在室內場地舉辦，且國際賽20年前的賽道距離為250公尺，而台灣則是約333公尺，因此國內的紀錄都無法與世界同步。
台灣資深裁判也感嘆，「台灣號稱是自由車王國，且國內車手在國際大型運動賽會表現並不差，若能提升硬體設備，成績必定能再攀高峰。」
台灣沒有室內自由車場的關鍵，主要是政府不願意編列龐大預算，因為單一場地花費過高，若最後使用率不高，恐淪為「蚊子館」，成為縣市首長被攻擊的目標，但其實將室內自由車場建造成綜合型體育館，就能大幅提升使用率。
香港斥資逾45億 打造世界級場地
借鏡鄰近的香港，2013年完工的室內自由車館，斥資逾45億台幣新建，總共能容納3000名觀眾，雖然要價不不菲，但帶來了龐大的經濟效益，還破天荒成功申辦自由車場地世錦賽主辦權，這也是繼日本後的亞洲第二國。
另外，香港室內自由車場為了符合經濟效益，設計時就已規劃成綜合型場館，場內除了自由車跑道外，還設有羽球館、桌球室、健身房等多項設施，同時民眾也能體驗免費的自由車課程，提升民眾的騎車風氣，一舉數得，值得台灣參考。