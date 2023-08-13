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體壇放大鏡／自由車王國卻苦無「蓋」　台灣為何沒有室內場？

▲下午台中清水區磅礡大雨，讓比賽被迫暫停約半小時，也凸顯台灣沒有室內自由車場的困境。記者廖聿偉攝
▲下午台中清水區磅礡大雨，讓比賽被迫暫停約半小時，也凸顯台灣沒有室內自由車場的困境。記者廖聿偉攝

記者廖聿偉/台中報導

2023臺灣盃國際自由車場地經典賽今(13日)起一連三日，在台中市立自由車場舉行。今年賽事於國際自由車總會(UCI)登錄為CL1 一級場地賽事，為頂尖選手躋身奧運資格、國家盃、世界錦標賽的必經途徑，也吸引6國、18支隊伍來台競輪，但下午一場大雷雨，比賽被迫中斷，也凸顯出台灣苦無室內自由車場的無奈。

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台中市立自由車場已有超過20年的歷史，位於台中市清水區鰲峰山，內場為全長333.3公尺，寬7公尺木質跑道，直道最平角度10度，彎曲道最大傾角37度，台中市政府特別在2019年大幅翻新，投入近3億台幣整修，包括改善照明、地板和看台等工程，也讓台中市立自由車場堪稱是台灣目前最優質的賽場之一。

位於台中市清水區的「台中自由車場」歷經1年多時間整建，23日重新啟用，為獲國際自由車總會（UCI）認證的國際級車場，也是鰲峰山新亮點。資料照，中央社。
位於台中市清水區的「台中自由車場」歷經1年多時間整建，23日重新啟用，為獲國際自由車總會（UCI）認證的國際級車場，也是鰲峰山新亮點。資料照，中央社。
全台灣無標準場地可用　室內場遙遙無期

可惜「翻修容易，興建難」，台灣首座室內自由車場仍遙遙無期，現在各大國際賽，無論里約奧運、東京奧運或早在2010年的廣州亞運，自由車場地賽都已在室內場地舉辦，且國際賽20年前的賽道距離為250公尺，而台灣則是約333公尺，因此國內的紀錄都無法與世界同步。

台灣資深裁判也感嘆，「台灣號稱是自由車王國，且國內車手在國際大型運動賽會表現並不差，若能提升硬體設備，成績必定能再攀高峰。」

台灣沒有室內自由車場的關鍵，主要是政府不願意編列龐大預算，因為單一場地花費過高，若最後使用率不高，恐淪為「蚊子館」，成為縣市首長被攻擊的目標，但其實將室內自由車場建造成綜合型體育館，就能大幅提升使用率。

▲香港自由車館在2013年完工，斥資逾45億台幣新建。取自網路
▲香港自由車館在2013年完工，斥資逾45億台幣新建。取自網路
香港斥資逾45億　打造世界級場地

借鏡鄰近的香港，2013年完工的室內自由車館，斥資逾45億台幣新建，總共能容納3000名觀眾，雖然要價不不菲，但帶來了龐大的經濟效益，還破天荒成功申辦自由車場地世錦賽主辦權，這也是繼日本後的亞洲第二國。

另外，香港室內自由車場為了符合經濟效益，設計時就已規劃成綜合型場館，場內除了自由車跑道外，還設有羽球館、桌球室、健身房等多項設施，同時民眾也能體驗免費的自由車課程，提升民眾的騎車風氣，一舉數得，值得台灣參考。

▲台中市自由車場因屬室外場地，下過雨後需要靠人工來吸水。（記者廖聿偉攝）
▲台中市自由車場因屬室外場地，下過雨後需要靠人工來吸水。（記者廖聿偉攝）

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