李嘉誠7折破盤賣房／港九龍626戶新案　12小時完銷！搶購現場曝光

李嘉誠7折破盤賣房／謝金河皺眉揭「背後隱憂」　港地產股重挫85%

▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，謝金河皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，謝金河皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。（圖／翻攝謝金河臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

香港首富李嘉誠創辦的長江實業以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。不過，財訊傳媒董事長謝金河引李嘉誠9年前出清中國地產項目為例，皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」，他也舉港個大地產股股價為例，當中九龍倉從80.35剩12.04港元，重挫約85%。

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據悉，「親海駅II」共有58戶為開放式、230戶是套房房型、228戶是兩房型、110戶是三房型。房價「折實價」290萬港幣至1134.6萬港幣（約新台幣1193.6萬至4670萬元），按定價估算，當天發售的626戶總市價約46.7億港幣（約新台幣192.2億元）。

▲「親海駅II」626戶12小時完銷，預計2025年10月完工。（圖／翻攝香港中原地產網站）
▲「親海駅II」626戶12小時完銷，預計2025年10月完工。（圖／翻攝香港中原地產網站）
李嘉誠2014出清中國地產　從容出場
謝金河日前在臉書發文表示，2014年李嘉誠大力出清中國地產項目，當時還被認為賣太早，「殊不知，鯨魚轉身，縱深要夠，當大家都在搶的時候，李嘉誠從容出場」。

他說，現在換到百年東方之珠香港，更是地產之貴在全球名列前茅，香港本地財團都是地產大亨，從李兆基，鄭裕彤，包玉剛，何鴻燊等，大家都從地產發跡，香港的地產股都是績優股。

李嘉誠出手砍價　港房市走跌開端
不過自從反送中爭議，港版國安法上路，香港的地位也跟著改變。謝金河嘆說，「這次李嘉誠出手，他砍價打七折拍賣，這有如全香港地產都打七折賣出一般，這可能是香港房市長期跌勢的開端」。

文末，謝金河列出香港各大地產股價，長江實業股價最高174.9港元，最低剩38.55港元；恆基地產從65.4到19港元，九龍倉從80.35剩12.04港元，恆隆從54.95剩9.9港元，希慎從46.9到16.71港元，新世界從43跌到15.36港元，只有新鴻基地產比較穩，直言「香港百年來，房地產頂盛，這次李超人出手，絕對是大變化的起點！」

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