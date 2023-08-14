李嘉誠7折破盤賣房／謝金河皺眉揭「背後隱憂」　港地產股重挫85%

我是廣告 請繼續往下閱讀
李嘉誠2014出清中國地產 從容出場
謝金河日前在臉書發文表示，2014年李嘉誠大力出清中國地產項目，當時還被認為賣太早，「殊不知，鯨魚轉身，縱深要夠，當大家都在搶的時候，李嘉誠從容出場」。
他說，現在換到百年東方之珠香港，更是地產之貴在全球名列前茅，香港本地財團都是地產大亨，從李兆基，鄭裕彤，包玉剛，何鴻燊等，大家都從地產發跡，香港的地產股都是績優股。
李嘉誠出手砍價 港房市走跌開端
不過自從反送中爭議，港版國安法上路，香港的地位也跟著改變。謝金河嘆說，「這次李嘉誠出手，他砍價打七折拍賣，這有如全香港地產都打七折賣出一般，這可能是香港房市長期跌勢的開端」。
文末，謝金河列出香港各大地產股價，長江實業股價最高174.9港元，最低剩38.55港元；恆基地產從65.4到19港元，九龍倉從80.35剩12.04港元，恆隆從54.95剩9.9港元，希慎從46.9到16.71港元，新世界從43跌到15.36港元，只有新鴻基地產比較穩，直言「香港百年來，房地產頂盛，這次李超人出手，絕對是大變化的起點！」
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。