李嘉誠7折破盤賣房／謝金河皺眉揭「背後隱憂」　港地產股重挫85%

李嘉誠7折破盤賣房／3.8萬票搶626戶　中籤率1.647%：比高普考難

▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，12日銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，12日銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

香港首富李嘉誠創辦的長江實業以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。馨傳不動產智庫執行長何世昌指，「親海駅II」折實平均呎價（實用面積價格）1萬4868港幣，若換算為台灣幣別與坪數，大約是一坪215.85萬元，3.8萬票搶626戶，換算中籤率僅1.647%，比台灣高普考錄取率還低。不過，這招台灣以前也用過，正是新北板橋多年前的「江翠ONE」。

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據悉，「親海駅II」共有58戶為開放式、230戶是套房房型、228戶是兩房型、110戶是三房型。房價「折實價」290萬港幣至1134.6萬港幣（約新台幣1193.6萬至4670萬元），按定價估算，當天發售的626戶總市價約46.7億港幣（約新台幣192.2億元）。

▲「親海駅II」626戶12小時完銷，預計2025年10月完工。（圖／翻攝香港中原地產網站）
▲「親海駅II」626戶12小時完銷，預計2025年10月完工。（圖／翻攝香港中原地產網站）
「親海駅II」超額認購逾59倍　3.8萬票搶626戶
何世昌日前在臉書發文，指出香港新建案銷售模式分為「即簽盤」、「抽籤盤」。「親海駅II」選擇用「抽籤盤」方式銷售，消費者要先開立本票，香港「抽籤盤」本票金額通常是10萬港幣（約新台幣41.2萬元），但「親海駅II」只要半價。

本票開好後存入指定帳號就叫作「入票」，而建商會給消費者一個號碼，正式銷售當日於現場公開抽籤，若消費者的號碼被抽中會獲得「籌號」，也就是選戶優先順序號碼，之後再依籌號順序選購房屋。

而港媒報導，「親海駅II」六天共收到逾3.8萬票，超額認購逾59倍。何世昌指出，換算3.8萬票搶買626戶，中籤率僅約1.647％，遠低於台灣2022年高普考錄取率8.99％，亦低於台灣社宅平均中籤率6.9％，直呼「想要買到『親海駅II』，必須要靠黃大仙加持啦！」

▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，謝金河皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，何世昌認為此波操作可知道香港房價的底部在哪裡。（示意圖／翻攝謝金河臉書）
李嘉誠7折賣屋　香港房市完蛋了？
對於李嘉誠7折賣房，外界解讀不一，有人認為香港房地產沒救了、李嘉誠套現要跑了，更有人說這代表香港完蛋了。但何世昌則認為，李嘉誠這波操作秀下來，可知道香港房價的底部在哪裡，多少價位會激起市場熱度，情況正如新北板橋多年前的「江翠ONE」。

他說，香港房地產的困境來自於國安法實施後，大量菁英人口與資金外流，亞洲金融中心地位又被新加坡蠶食鯨吞，導致房地產積弱不振。雖然問題根源未解決，想回復過去榮景並不容易，但從「親海駅II」銷售情況來看，經過價格急殺後，距離底部可能不遠了

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