李嘉誠7折破盤賣房／3.8萬票搶626戶　中籤率1.647%：比高普考難

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「親海駅II」超額認購逾59倍 3.8萬票搶626戶
何世昌日前在臉書發文，指出香港新建案銷售模式分為「即簽盤」、「抽籤盤」。「親海駅II」選擇用「抽籤盤」方式銷售，消費者要先開立本票，香港「抽籤盤」本票金額通常是10萬港幣（約新台幣41.2萬元），但「親海駅II」只要半價。
本票開好後存入指定帳號就叫作「入票」，而建商會給消費者一個號碼，正式銷售當日於現場公開抽籤，若消費者的號碼被抽中會獲得「籌號」，也就是選戶優先順序號碼，之後再依籌號順序選購房屋。
而港媒報導，「親海駅II」六天共收到逾3.8萬票，超額認購逾59倍。何世昌指出，換算3.8萬票搶買626戶，中籤率僅約1.647％，遠低於台灣2022年高普考錄取率8.99％，亦低於台灣社宅平均中籤率6.9％，直呼「想要買到『親海駅II』，必須要靠黃大仙加持啦！」
李嘉誠7折賣屋 香港房市完蛋了？
對於李嘉誠7折賣房，外界解讀不一，有人認為香港房地產沒救了、李嘉誠套現要跑了，更有人說這代表香港完蛋了。但何世昌則認為，李嘉誠這波操作秀下來，可知道香港房價的底部在哪裡，多少價位會激起市場熱度，情況正如新北板橋多年前的「江翠ONE」。
他說，香港房地產的困境來自於國安法實施後，大量菁英人口與資金外流，亞洲金融中心地位又被新加坡蠶食鯨吞，導致房地產積弱不振。雖然問題根源未解決，想回復過去榮景並不容易，但從「親海駅II」銷售情況來看，經過價格急殺後，距離底部可能不遠了。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。