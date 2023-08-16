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「樓中樓」住了回不去？一票搖頭　4風水超NG！樓梯擺這恐失財

▲「樓中樓」房型曾一度風靡房市，但近年愈來愈少見。網友發問樓中樓有何缺點？專家指除了合法性外，也有4常見NG風水，樓梯若正對門口可能會失財。（圖／取自Pexels）
▲「樓中樓」房型曾一度風靡房市，但近年愈來愈少見。網友發問樓中樓有何缺點？專家指除了合法性外，也有4常見NG風水，樓梯若正對門口可能會失財。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

「樓中樓」房型在寸土寸金的都市裡十分難得，先前曾一度風靡房市，但近年樓中樓卻愈來愈少見。網友發問，樓中樓有何優缺點？話題引發討論，喜歡的人大推，直呼「住了就回不去」，但專家指出除了合法性要留意外，也有常見NG風水，如果樓梯正對門口的話，易有口舌之災，財氣流失。

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原PO在「買房知識家 A你的Q」發問，「請教大家對『樓中樓』的看法，有何優缺點？會建議購買嗎？」貼文掀起留言處一陣議論，喜歡的人認為，「很不錯耶！我家挑高六米樓中樓，非常舒服，五口人住。各有各的空間互不打擾」、「超棒的，住了回不去。樓下是客廳廚房，樓上是房間，超有隱私，而且沒有走道坪數浪費。」

▲房子選「樓中樓」超不好？兩派人馬論戰關鍵重點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲房子選「樓中樓」超不好？兩派人馬論戰關鍵重點。（示意圖／NOWnews資料照片）
也有過來人搖頭，「4米5以上再考慮～扣完中間夾層，厚度分別還剩2米以上比較ok」、「蜘蛛絲難清理、冷氣噸數太大」、「看樓高，假如是那種樓上無法站直的話，我勸你不要」、「優點：坪數小，空間利用率高。缺點：很難脫手、起床火速站起來，頭會撞到天花板」、「看產權標示！若是夾層，請三思。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，樓中樓的設計會佔很多容積率，且面積上限須符合「單層樓地板面積的1/3」才合法。坪數一大，總戶數也會變少，樓中樓設計的成本又更高，自然總價就高。但現在家庭型態改變，大多都是小家庭，基本上都有預算需求，所以主要還是以兩房、三房為主。

至於合法的問題，曾敬德說，政府立法規定在2015年後取得使照的房子，必須具備「無違建認證」才可交易，否則會被強行拆除違建部分，因此樓中樓物件較易出現買賣問題。至於現在的樓中樓設計，較常見出現在高價豪宅的頂樓戶，部分還規劃為上下兩層皆可進出。

▲命理網站《旺好運》指出，樓中樓的風水格局有許多注意事項，建議多避開「4大NG風水」，尤其是樓梯最好別位於廚房、廁所上方，或是對著門口。（示意圖／取自pixabay）
▲樓中樓「4大NG風水」，尤其是樓梯最好別位於廚房、廁所上方，或是對著門口。（示意圖／取自pixabay）
此外，命理網站《旺好運》指出，樓中樓的風水格局有許多注意事項，建議多避開以下「4大NG風水」，避免破財、血光、健康受影響！尤其是樓梯最好別位於廚房、廁所上方，或是對著門口。

NG風水1：格局不夠穩

兩層空間的格局不利於風水聚氣，屋主有漏財的危機，另外許多樓中樓或夾層的規劃，都將臥室睡床置於上層空間，變成半開放式、缺乏部分靠牆的睡眠區，對睡眠品質有一定影響，運勢容易動盪起伏。

NG風水2：天花板距離

這種房型為了利用空間，通常上層的天花板會過低，無法站直走路，而且整間房子的天花板高低距離不平，住起來不夠舒展，這些壓力都容易造成脾氣不好、思緒雜亂，長期居住有憂鬱的可能。

NG風水3：樓梯位於廚房或廁所上方

樓梯下方建議用來做倉庫或其它收納空間，若壓在廚房跟廁所上面，風水上則容易水火失調，屋主會變得心浮氣躁；且廚房代表家宅財庫，樓梯壓著可能產生財務危機，金錢永遠守不住。

NG風水4：樓梯對門口

家宅內的樓梯對著門口，容易有口舌之災，財氣流失，不利於守財，建議在裝修前就要讓樓梯避開大門。

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