「樓中樓」住了回不去？一票搖頭　4風水超NG！樓梯擺這恐失財

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也有過來人搖頭，「4米5以上再考慮～扣完中間夾層，厚度分別還剩2米以上比較ok」、「蜘蛛絲難清理、冷氣噸數太大」、「看樓高，假如是那種樓上無法站直的話，我勸你不要」、「優點：坪數小，空間利用率高。缺點：很難脫手、起床火速站起來，頭會撞到天花板」、「看產權標示！若是夾層，請三思。」
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，樓中樓的設計會佔很多容積率，且面積上限須符合「單層樓地板面積的1/3」才合法。坪數一大，總戶數也會變少，樓中樓設計的成本又更高，自然總價就高。但現在家庭型態改變，大多都是小家庭，基本上都有預算需求，所以主要還是以兩房、三房為主。
至於合法的問題，曾敬德說，政府立法規定在2015年後取得使照的房子，必須具備「無違建認證」才可交易，否則會被強行拆除違建部分，因此樓中樓物件較易出現買賣問題。至於現在的樓中樓設計，較常見出現在高價豪宅的頂樓戶，部分還規劃為上下兩層皆可進出。
此外，命理網站《旺好運》指出，樓中樓的風水格局有許多注意事項，建議多避開以下「4大NG風水」，避免破財、血光、健康受影響！尤其是樓梯最好別位於廚房、廁所上方，或是對著門口。
NG風水1：格局不夠穩
兩層空間的格局不利於風水聚氣，屋主有漏財的危機，另外許多樓中樓或夾層的規劃，都將臥室睡床置於上層空間，變成半開放式、缺乏部分靠牆的睡眠區，對睡眠品質有一定影響，運勢容易動盪起伏。
NG風水2：天花板距離
這種房型為了利用空間，通常上層的天花板會過低，無法站直走路，而且整間房子的天花板高低距離不平，住起來不夠舒展，這些壓力都容易造成脾氣不好、思緒雜亂，長期居住有憂鬱的可能。
NG風水3：樓梯位於廚房或廁所上方
樓梯下方建議用來做倉庫或其它收納空間，若壓在廚房跟廁所上面，風水上則容易水火失調，屋主會變得心浮氣躁；且廚房代表家宅財庫，樓梯壓著可能產生財務危機，金錢永遠守不住。
NG風水4：樓梯對門口
家宅內的樓梯對著門口，容易有口舌之災，財氣流失，不利於守財，建議在裝修前就要讓樓梯避開大門。
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