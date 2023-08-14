北市2023上半年預售屋交易衰退26%　專家點出3關鍵原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，根據實價登錄預售案備查資料顯示，去年上半年台北預售案共90案、5543戶；今年同期則不到70案、量體低於4千戶。張旭嵐說，顯示今年建商因為政策和景氣放緩推案量腳步，且去年推出的新案銷售已近尾聲，市場選擇相對有限，也是導致今年交易量趨緩的原因。
至於新北市在今年第二季時爆出預售量能，共交易6580件，季增124%，是至少6季以來的新高紀錄，台灣房屋三重仁義重劃區加盟店店東李威儀指出，主要是第二季時，當地兩大預售案「都廳大院」、「晴空大地」有大量交易，因開案價格略低於周邊行情，成交單價落在5、6字頭，再加上未來二案均有公建利多加持。
「都廳大院」緊鄰新北第二行政中心，「晴空大地」附近有環狀線「Y23五華國小站」與銀新未來城的建設題材，因此吸引許多自住小家庭及想長期持有的置產型買盤卡位，連帶帶動二重左岸、仁義及重陽重劃區的看屋人潮。
觀察去年Q1到今年Q2六季的交易量變化，都是從Q2明顯量縮，直到2023年Q2爆量。張旭嵐指出，2021年底中央端出平均地權條例修法草案，由於當時尚未拍板，2022年初預售市場還算穩定，不過Q2後房市陸續受到央行升息、部分縣市通過囤房稅、股市資金震盪等多重因素影響，短期投資客陸續退場，第二季預售屋交易量開始逐季下滑。
而2023年初拍板確定，新制2023年7月上路，但並不溯及既往，市場開始出現一波「最後上車潮」，加速原本就有購屋意願的買方進場，新北、桃園交易量都回升到4千件以上，其中三重、龜山區紛紛噴出量能。
第一建經研究中心副理張菱育指出，因應平均地權條例上路，從上半年開始，不少建商已陸續落實不投機炒作政策，在簽約時明訂購入後不可轉約。而為了刺激自用族群買氣，近期也推出多種促銷手法，像是低首付、簽約送家電、送購屋金等吸引購屋族，不過也提醒購屋族，需評估這些讓利方式是否符合自身需求，建案本身的條件、可負擔的預算、付款方式等，仍是優先考量的重點。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，去年上半年有造價上揚與通膨刺激預售交易量穩定，但隨後討論平均地權條例後，市場開始轉冷，今年上半年新制上路前有一小波上車潮，但整體銷售速度明顯放緩。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。