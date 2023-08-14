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陶朱隱園11年只賣1戶！「有錢人不買單」5點分析　最不懂9米瀑布

▲台灣最頂豪宅陶朱隱園，房價傳一戶要價18億元，11年來只賣出1戶。有錢人為何不買單？房產專家分析5原因，直言有錢人不是盤子，也認為他最不懂的是9米瀑布。（圖／翻攝Google地圖_玉山小路攝）
▲台灣最頂豪宅陶朱隱園，房價傳一戶要價18億元，11年來只賣出1戶。有錢人為何不買單？房產專家分析5原因，直言有錢人不是盤子，也認為他最不懂的是9米瀑布。（圖／翻攝Google地圖_玉山小路攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣最頂豪宅「陶朱隱園」日前因從松高路角度拍攝激似哥吉拉，在Google地圖中獲得「信義哥吉拉」（Godzilla in Taipei）新旅遊地標而暴紅，不過，這棟曾登Discovery《建築巨擘：陶朱隱園》專輯的超豪宅，蓋好11年只賣出1戶，而且還是自家人購入。為何有錢人不買單？馨傳不動產智庫執行長何世昌點出5原因，其中他最不懂9米瀑布的賣點何在。

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陶朱隱園曾被CNN 評選為城市九大新建築之一，位在松勇路及松高路口，土地面積約為2468坪，由威京集團的中華工程與亞太工商聯合建，限量40戶，地上21層、地下4層，每層有2戶住家，每戶室內空間約300坪，陽台也有至少50坪的大小，更有跑車專屬電梯、停機坪，最引人注目的便是大樓每層樓旋轉4.5度，外型設計搶眼。

▲位於台北市信義區「旋轉豪宅」鋼骨結構耐震度堪稱等同核電廠，壽命可傳世千年。（圖／NOWnews資料照）
▲位於台北市信義區「旋轉豪宅」鋼骨結構耐震度堪稱等同核電廠，壽命可傳世千年。（圖／NOWnews資料照）
何世昌指出，陶朱隱園銷售情況也是房地產業內熱門話題，他以近年和同業人員討論出的內容，分析以下5點有錢人不買單的原因

1、風水疑慮：有錢人比一般購屋族更迷信，而「陶朱隱園」風水不佳的問題已經很多人說過了，這的確是富豪的心病。雖然有的風水師說沒問題、可以改，但富豪可以買的房子選擇很多，首選當然是買一間沒有風水疑慮的。

2、樓層高度：「陶朱隱園」樓層只有21樓，在信義計畫區完全沒有高度優勢，景觀視野是個弱點。台北其他豪宅，「元利信義聯勤」能俯看大安森林公園、「華固天鑄」傲視整個天母、「和平大苑」面師大，中高樓高View也很好、「西華富邦」把基隆河與松山機場盡收眼裡。反觀「陶朱隱園」被高樓大廈包圍，旁邊又插了一支更高的富邦A25，使得「陶朱隱園」的超大陽台優勢變劣勢，住戶在陽台活動會被看光光。

3、無柱格局：「陶朱隱園」建築結構非常特別，它的中央是鋼構核心筒，兩側旋轉而上的是組合柱，而組合柱與核心筒頂端是外伸的穩定桁架，每二個樓層是一組空腹桁架，就像一個人伸直雙臂將組合柱、空腹桁架平舉起來一樣。

這種特殊的建築結構本身沒有問題，它的特色是「室內沒有柱子」，因此室內可使用的空間更大，但卻與傳統建築差異太大。何世昌說，曾有一位去參觀過的大老闆跟他說：「雖然知道房子安全性沒問題，但沒有柱子，心裡就覺得不自在。

▲陶朱隱園建築主結構與擋土外牆間留設1米寬的隔震縫，除確保地震發生時，結構體有足夠的移動空間，不會直接撞擊擋土外牆而損壞到主結構。（圖／中華工程提供）
▲陶朱隱園建築主結構與擋土外牆間留設1米寬的隔震縫，除確保地震發生時，結構體有足夠的移動空間，不會直接撞擊擋土外牆而損壞到主結構。（圖／中華工程提供）
4、定價策略：台北市一線豪宅每坪成交單價從200萬元～300萬元不等，選擇又非常多，但「陶朱隱園」售價遠遠高出太多，外傳從一坪6百多萬至8百萬元不等。台北市富豪密度是全球第三高、亞洲第二高，不缺有錢人，但有錢人不是盤子嘛。

5、賣點不足：這個建案特殊之處很多，包括汽車可以搭電梯、旋轉造型、耐震係數、人工瀑布等等，為什麼說沒有賣點呢？如果「陶朱隱園」一坪賣200萬～300萬，它處處都是賣點、屌打其他豪宅，但它售價是其他豪宅的1倍以上，此時就沒有賣點了。

何世昌說，他最不解的是建商自豪說有9米人工瀑布造景，這算賣點嗎？建議可參訪中國貴陽市中心一棟商業大樓的百米瀑布，「雖然水開啟的時候像尿失禁，但百米尿失禁還是比9米尿失禁威啊。」

他認為，9米人工瀑布放在一般建案真的很炫，但放在這種豪宅產品來說，實在很難說服有錢人買單。「就好像你賣一顆5000元的飯團，說裡面有滿滿的干貝、龍蝦，那一點都不吸引人吧，我買5千元飯團是想看到三上悠亞啊！」

▲何世昌說中國貴陽市中心一棟商業大樓內有百米瀑布，認為陶朱隱園的9米人工瀑布放在一般建案真的很炫，但放在豪宅產品來說，實在很難說服有錢人買單。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲何世昌說中國貴陽市中心一棟商業大樓內有百米瀑布，認為陶朱隱園的9米人工瀑布放在一般建案真的很炫，但放在豪宅產品來說，實在很難說服有錢人買單。（圖／翻攝何世昌臉書）
不過，對於陶朱隱園的銷售狀況，威京集團主席沈慶京曾向《工商時報》表示，他完全不擔心陶朱隱園蓋10年才銷售的問題，因為其他建商蓋完要快速回收，但他要蓋的是可以住的藝術品，「坐擁10戶豪宅，不如擁有1戶陶朱隱園！」的概念。

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