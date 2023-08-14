陶朱隱園11年只賣1戶！「有錢人不買單」5點分析　最不懂9米瀑布

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何世昌指出，陶朱隱園銷售情況也是房地產業內熱門話題，他以近年和同業人員討論出的內容，分析以下5點有錢人不買單的原因。
1、風水疑慮：有錢人比一般購屋族更迷信，而「陶朱隱園」風水不佳的問題已經很多人說過了，這的確是富豪的心病。雖然有的風水師說沒問題、可以改，但富豪可以買的房子選擇很多，首選當然是買一間沒有風水疑慮的。
2、樓層高度：「陶朱隱園」樓層只有21樓，在信義計畫區完全沒有高度優勢，景觀視野是個弱點。台北其他豪宅，「元利信義聯勤」能俯看大安森林公園、「華固天鑄」傲視整個天母、「和平大苑」面師大，中高樓高View也很好、「西華富邦」把基隆河與松山機場盡收眼裡。反觀「陶朱隱園」被高樓大廈包圍，旁邊又插了一支更高的富邦A25，使得「陶朱隱園」的超大陽台優勢變劣勢，住戶在陽台活動會被看光光。
3、無柱格局：「陶朱隱園」建築結構非常特別，它的中央是鋼構核心筒，兩側旋轉而上的是組合柱，而組合柱與核心筒頂端是外伸的穩定桁架，每二個樓層是一組空腹桁架，就像一個人伸直雙臂將組合柱、空腹桁架平舉起來一樣。
這種特殊的建築結構本身沒有問題，它的特色是「室內沒有柱子」，因此室內可使用的空間更大，但卻與傳統建築差異太大。何世昌說，曾有一位去參觀過的大老闆跟他說：「雖然知道房子安全性沒問題，但沒有柱子，心裡就覺得不自在。」
4、定價策略：台北市一線豪宅每坪成交單價從200萬元～300萬元不等，選擇又非常多，但「陶朱隱園」售價遠遠高出太多，外傳從一坪6百多萬至8百萬元不等。台北市富豪密度是全球第三高、亞洲第二高，不缺有錢人，但有錢人不是盤子嘛。
5、賣點不足：這個建案特殊之處很多，包括汽車可以搭電梯、旋轉造型、耐震係數、人工瀑布等等，為什麼說沒有賣點呢？如果「陶朱隱園」一坪賣200萬～300萬，它處處都是賣點、屌打其他豪宅，但它售價是其他豪宅的1倍以上，此時就沒有賣點了。
何世昌說，他最不解的是建商自豪說有9米人工瀑布造景，這算賣點嗎？建議可參訪中國貴陽市中心一棟商業大樓的百米瀑布，「雖然水開啟的時候像尿失禁，但百米尿失禁還是比9米尿失禁威啊。」
他認為，9米人工瀑布放在一般建案真的很炫，但放在這種豪宅產品來說，實在很難說服有錢人買單。「就好像你賣一顆5000元的飯團，說裡面有滿滿的干貝、龍蝦，那一點都不吸引人吧，我買5千元飯團是想看到三上悠亞啊！」
不過，對於陶朱隱園的銷售狀況，威京集團主席沈慶京曾向《工商時報》表示，他完全不擔心陶朱隱園蓋10年才銷售的問題，因為其他建商蓋完要快速回收，但他要蓋的是可以住的藝術品，「坐擁10戶豪宅，不如擁有1戶陶朱隱園！」的概念。
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