肯德基七夕自爆「粉紅驚喜炸雞」　粉絲洩心聲：好可怕又想吃看看

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業者特地將粉專大頭貼換成粉紅色背景，還讓肯德基爺爺彷彿拿著月老拐杖，秀出名為月老爺爺牽姻緣的神秘圖片，只見一片粉嫩嫩的場景，擺上玫瑰花與草莓巧克力，襯托盤中的「粉紅炸雞」身影。
雖然只有模糊的照片，卻已掀起網友瘋猜「莓果巧克力炸雞」、「草莓煉乳炸雞」、「草莓玫瑰口味」、「玫瑰巧克力」等口味；更有人直說「看起來挺謎的」。不過也吸引死忠粉絲留言「肯德基始終讓我覺得驚喜滿滿」，更已有人洩心聲「感覺好可怕又想吃看看」。
肯德基七夕情人節是否會呼應今年西洋情人節，主打浪漫「愛情醬淋」打造粉色系的「可可脆雞」？謎底將於明天8月15日揭曉，請讀者鎖定《NOWnews今日新聞》帶來第一手消息。
另外，21世紀風味館則推出七夕情人節優惠活動，即日起至8月22日，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160）。
提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。