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肯德基七夕自爆「粉紅驚喜炸雞」　粉絲洩心聲：好可怕又想吃看看

▲肯德基自爆七夕情人節「粉紅驚喜」，秀出玫瑰花與草莓巧克力襯托的「粉紅炸雞」身影，讓不少網友瘋猜是「草莓巧克力炸雞」，也吸引粉絲忍不住洩心聲「感覺好可怕又想吃看看」。（圖／翻攝自KFC FB）
▲肯德基自爆七夕情人節「粉紅驚喜」，秀出玫瑰花與草莓巧克力襯托的「粉紅炸雞」身影，讓不少網友瘋猜是「草莓巧克力炸雞」，也吸引粉絲忍不住洩心聲「感覺好可怕又想吃看看」。（圖／翻攝自KFC FB）

記者蕭涵云/綜合報導

速食業者肯德基日前透露七夕情人節有驚喜！本以為是玫瑰炸雞花束要現身台灣，沒想到稍早官方粉專自爆「粉紅驚喜」，秀出玫瑰花與草莓巧克力襯托的「粉紅炸雞」身影，讓不少網友瘋猜是「草莓巧克力炸雞」，也吸引粉絲忍不住洩心聲「感覺好可怕又想吃看看」，吊足人胃口。

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肯德基事前預告，肯德基爺爺即將化身粉紅月老，幫消費者牽上甜蜜姻緣線，透露七夕情人節將打造「玫好姻緣」，將有粉紅巧克力醬淋咔啦脆雞還灑花瓣。原本以為是玫瑰炸雞花束要現身台灣，沒想到稍早官方粉專自爆「粉紅驚喜」。

▲「愛情醬淋 可可脆雞餐」浪漫禮盒，定價520元，限量6000組，售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基西洋情人節推出的「愛情醬淋 可可脆雞餐」浪漫禮盒，定價520元。（圖／記者蕭涵云攝）
業者特地將粉專大頭貼換成粉紅色背景，還讓肯德基爺爺彷彿拿著月老拐杖，秀出名為月老爺爺牽姻緣的神秘圖片，只見一片粉嫩嫩的場景，擺上玫瑰花與草莓巧克力，襯托盤中的「粉紅炸雞」身影。

▲網友瘋猜七夕「粉紅驚喜炸雞」口味。（圖／翻攝自KFC FB）
▲網友瘋猜七夕「粉紅驚喜炸雞」口味。（圖／翻攝自KFC FB）
雖然只有模糊的照片，卻已掀起網友瘋猜「莓果巧克力炸雞」、「草莓煉乳炸雞」、「草莓玫瑰口味」、「玫瑰巧克力」等口味；更有人直說「看起來挺謎的」。不過也吸引死忠粉絲留言「肯德基始終讓我覺得驚喜滿滿」，更已有人洩心聲「感覺好可怕又想吃看看」。

▲粉絲雖然想吃，卻既期待又怕受傷害。（圖／翻攝自KFC FB）
▲粉絲雖然想吃，卻既期待又怕受傷害。（圖／翻攝自KFC FB）
肯德基七夕情人節是否會呼應今年西洋情人節，主打浪漫「愛情醬淋」打造粉色系的「可可脆雞」？謎底將於明天8月15日揭曉，請讀者鎖定《NOWnews今日新聞》帶來第一手消息。

▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
另外，21世紀風味館則推出七夕情人節優惠活動，即日起至8月22日，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160）。

提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。

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