李多慧情人節化身「粉紅芭比」露腰曬腹肌 甜美多巴胺小白鞋穿搭
七夕情人節就是要甜蜜蜜！FILA搶先秀出代言人李多慧，化身「粉紅芭比」的甜美多巴胺穿搭，樂天女神李多慧青春熱辣、大方露腰曬腹肌，完美示範小白鞋穿搭，簡直就是真人版Barbie甜到出汁。
記者蕭涵云/綜合報導
芭比風潮搭上七夕情人節，從聯名芭比單品、到芭比粉紅炸雞都問世，如今真人版Barbie再加一！樂天女神李多慧正式成為運動品牌FILA全新代言人，今（14）日品牌釋出首波代言形象大片，李多慧七夕情人節化身「粉紅芭比」，大秀甜美多巴胺穿搭。
李多慧以全身One Tone駕馭芭比粉運動套裝，搭配FILA七夕情人節限定小白鞋，展現結合運動流行的K-POP韓流魅力。更迎合時下正熱的多巴胺繽紛色彩穿搭，小白鞋一次推出七色限定款，讓大家自由選配。
經典款FILA小白鞋鞋身選用輕柔霧滑的質感皮革，品牌Logo以精緻刺繡呈現，七色限定款包括雋永經典藍、溫柔初戀粉、清新薄荷綠、微甜香檳粉、浪漫薰衣草紫、奶茶杏色及全球熱門話題的芭比粉。代言人李多慧首選芭比粉小白鞋，化身「粉紅芭比」，在同色One Tone運動套裝中，內搭短版上衣，大方露腰曬腹肌，讓人一看就充滿粉紅泡泡。
而adidas也呼應《Barbie芭比》真人版電影熱潮，推出一系列炙手可熱的HotPink穿搭單品。Z.N.E.系列推出Pink Fusion配色，找來韓劇《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍示範無袖上衣搭配短褲的運動休閒裝束，攻佔 #Barbiecore 話題；全新ISLAND CLUB系列則以復古80年代夏日度假風為，打造海灘風格的芭比女孩。