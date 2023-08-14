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不滿分手！健身教練「勒斃前任」輕生獲救　無期徒刑改判15年定讞

▲一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃。（圖／翻攝畫面）
▲一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

新北市板橋去年2月傳出情殺命案，一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃，事後再持刀自捅試圖輕生，但送醫搶救後幸運撿回一命，案經審理，新北地院一審依殺人罪判處無期徒刑，二審認定其非預謀改判15年徒刑， 最高法院今（14）日駁回上訴，全案定讞。

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據了解，張男與黃女同為健身教練，交往期間2人同住於板橋區金門街某社區，但去年2月7日雙方分手後，張男仍不斷透過簡訊、電話騷擾黃女，甚至在網路上搜尋殺人方法，並向友人說出「剛剛約她回家吃飯，看她的笑容，我下不了手，這跟我計畫的不一樣」等語。

同年2月22日下午4時許，張男藉口整理私人物品，將黃女約回租屋處，並趁其不察動手殺人，隨後傳訊給友人指出「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」、「幫我照顧我媽與處理後事」，便持刀自戕。

友人驚覺不對勁急忙打電話報案，警消破門進屋後，才驚見2人躺在臥室床上，黃女已無生命跡象，送醫宣告不治；張男則手持刀具、胸口有2處刀傷，床單沾滿血跡，搶救後無大礙。

案經審理，新北地院合議庭認為，張男在事發前2個月曾對黃女動粗，讓其承受極大精神壓力，進而導致感情生變，但張男卻未反省自己的行為，反倒是強扣「對感情不忠」的帽子在黃女身上，犯後除未獲得黃女家屬諒解，也沒有悔悟，因此依殺人罪判他無期徒刑。

上訴後，高等法院指出，張男曾在案發前曾上網買刀、搜尋用法，但以此認定張男為預謀犯案明顯有誤，另外鑑定人推測張男友中高度再社會化可能性，若量處已35歲的張男無期徒刑，其至少到60歲才能假釋，能否復歸社會顯有疑問，有悖於刑罰強調教化矯正之積極作用，求處無期徒刑不符合罪刑相當原則，故改判15年徒刑；最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

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