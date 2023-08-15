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DJ SODA表演遭多人摸胸！主辦單位發聲力挺：已經鎖定嫌犯身分

▲DJ SODA在日本大阪表演時，遭到多名觀眾公然性騷擾，活動主辦單位TryHard Japan出面力挺DJ SODA，將會協助她把加害人繩之以法。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）
▲DJ SODA在日本大阪表演時，遭到多名觀眾公然性騷擾，活動主辦單位TryHard Japan出面力挺DJ SODA，將會協助她把加害人繩之以法。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓性感女神「DJ SODA」昨（14）日指出，她在日本大阪音樂祭表演時，在舞台上遭到多名觀眾公然摸胸性騷擾，消息曝光引起各地議論，也令不少網友氣憤不已。對此，活動主辦單位TryHard Japan出面力挺DJ SODA，表示目前已經鎖定犯嫌身分，官方將會查清事實，協助將加害人繩之以法。 

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DJ SODA於13日出席日本大阪的戶外音樂祭「MUSIC CIRCUS慶典」，卻在舞台上遭到多名聽眾伸手摸胸，她事後曬出多張現場事發照，並透露當時她感到害怕又震驚，在過去10年DJ生涯中，從來沒有經歷過這種事件，即使她已經從表演場地回到飯店，仍處在驚嚇的狀態中，連手都無法停止顫抖。   

▲▼DJ SODA在舞台上往觀眾走進，希望能和粉絲有更多互動，沒想到卻遭到多名聽眾伸手襲胸，讓DJ SODA驚嚇不已。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）
▲▼DJ SODA在舞台上往觀眾走進，希望能和粉絲有更多互動，沒想到卻遭到多名聽眾伸手襲胸，讓DJ SODA驚嚇不已。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）
▲▼DJ SODA在舞台上往觀眾走進，希望能和粉絲有更多互動，沒想到卻遭到多名聽眾伸手襲胸，讓DJ SODA驚嚇不已。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）
DJ SODA之後二度發表聲明，表示穿著性感並不代表別人有權利觸碰她的身體，「無論我穿什麼衣服，性騷擾都不能被合理化」並強調她未來還是會繼續穿著這些服裝，要如何打扮是她的自由，沒有人有資格評論這點，「那些說因為我穿著暴露才會被性騷擾的人到底在想什麼？」 

事件延燒至今，「MUSIC CIRCUS慶典」主辦單位TryHard Japan終於發聲，嚴厲譴責當天台下聽眾的行為，「屬於無法容忍的性暴力與性犯罪」，透露目前已經鎖定犯嫌身分，將會向對方提出刑事與民事訴訟，還會索求賠償金。 

主辦單位TryHard Japan也呼籲民眾若持有犯罪現場多角度拍攝的畫面，可以主動提供給官方，官方揪出加害者後將會採取一系列法律措施，希望能對受害者DJ SODA提供最大的支持。同時，主辦單位也對DJ SODA的遭遇深表遺憾，未來會採取相關措施，杜絕類似事件再次發生。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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