DJ SODA表演遭多人摸胸！主辦單位發聲力挺：已經鎖定嫌犯身分

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DJ SODA之後二度發表聲明，表示穿著性感並不代表別人有權利觸碰她的身體，「無論我穿什麼衣服，性騷擾都不能被合理化」並強調她未來還是會繼續穿著這些服裝，要如何打扮是她的自由，沒有人有資格評論這點，「那些說因為我穿著暴露才會被性騷擾的人到底在想什麼？」
事件延燒至今，「MUSIC CIRCUS慶典」主辦單位TryHard Japan終於發聲，嚴厲譴責當天台下聽眾的行為，「屬於無法容忍的性暴力與性犯罪」，透露目前已經鎖定犯嫌身分，將會向對方提出刑事與民事訴訟，還會索求賠償金。
主辦單位TryHard Japan也呼籲民眾若持有犯罪現場多角度拍攝的畫面，可以主動提供給官方，官方揪出加害者後將會採取一系列法律措施，希望能對受害者DJ SODA提供最大的支持。同時，主辦單位也對DJ SODA的遭遇深表遺憾，未來會採取相關措施，杜絕類似事件再次發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110