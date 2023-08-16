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「台中帝寶」又賠售！屋主賠1385萬第二慘　最悲砍價1548萬求下車

▲知名台中賠售豪宅「台中帝寶 」，今年交易仍傳噩耗，25樓戶屋主2016年5285萬元購入，今年2月以3900萬元脫手，賠掉1385萬元，成為該豪宅第2慘賠售紀錄。（圖／翻攝Google Map_jacky chen攝）
▲知名台中賠售豪宅「台中帝寶 」，今年交易仍傳噩耗，25樓戶屋主2016年5285萬元購入，今年2月以3900萬元脫手，賠掉1385萬元，成為該豪宅第2慘賠售紀錄。（圖／翻攝Google Map_jacky chen攝）

記者徐銘穗/綜合報導

知名台中賠售豪宅「台中帝寶 」，今年交易仍傳噩耗！25樓戶112.7坪的物件賠售慘烈，今年2月以3900萬元脫手，單價36萬元，而在2016年購入時的價碼為5285萬元，單價為50.9萬元，一賠賠掉了1385萬元，成為該豪宅第2慘的賠售紀錄，謄本資料顯示，買賣方均為自然人，且買方為無貸款購入。而台中帝寶最慘賠售冠軍是23樓戶曾賠售1548萬元。

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「台中帝寶」位在台中市豪宅聚落七期重劃區，屋齡屆7年，樓高35層樓、共計132戶，規劃百坪傳統大坪數豪宅，全石材打造，坐落七期繁華的新光三越、大遠百商圈。

▲台中帝寶位在台中市豪宅聚落七期重劃區，屋齡屆7年，樓高35層樓、共計132戶。（圖／翻攝Google Map_johnny lin攝）
▲台中帝寶位在台中市豪宅聚落七期重劃區，屋齡屆7年，樓高35層樓、共計132戶。（圖／翻攝Google Map_johnny lin攝）
不過此社區紛傳賠售案例，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，還是不脫早期買貴了，2016一批交屋來到單價5字頭，開始歷經首波房地合一稅，買氣急凍，當時七期豪宅皆見交易量窒息，其後則陸續有其他更具話題的競品興起，都成為價格抗性。且此社區有單面臨路，出入口車流量大的壅塞問題，又再蒙塵。

陳炳辰說，更值得注意的是2022年初傳出的興建持有方求脫手下車，破盤出清一批單價約30萬元上下的量體，自貶身價，直接打壞行情，而屢傳賠售消息，也演為如今多在3字頭的行情水位。

另外，陳炳辰也說，此次25樓戶單價僅36萬元，價碼落至非豪宅門檻，傳出買方雖無貸款，稍嫌浪費了非豪宅可多貸款的成數，但倒也免於持有稅上以豪宅標準計算，不過由於現況包括持有多戶的貸款限制，以及利率偏高，加上銀行對於放款購屋也較謹慎，若有相關顧慮，兼之不少富人們也有去化現金需求，不貸款購屋實也並非罕見。

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