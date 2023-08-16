獨／2023鬼門開！全台最凶「民雄鬼屋」　6875萬求售！近30組搶看

2023上半年台北豪宅市場驟減7成　內湖衰退近9成最慘

▲2023上半年台北7000萬元以上豪宅市場交易較2021同期驟減超過7成，當中又以內湖衰退近9成最慘。（圖／永慶房屋提供）
▲2023上半年台北7000萬元以上豪宅市場交易較2021同期驟減超過7成，當中又以內湖衰退近9成最慘。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據實價登錄資料，統計2021上半年和2023上半年，台北市各行政區總價超過7000萬元的住宅與華廈的交易量變化，從2021上半年335件、平均1天有近2件豪宅交易，但今年上半年只有96件，驟降71.3%。其中內湖區豪宅市場萎縮最多，從2021年上半年的48件，到今上半年只剩6件，減幅高達87.5%，直逼9成。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年全球景氣相對低迷，不如2021年暢旺，再加上全球面臨通膨壓力，各國紛紛升息因應，整體經濟前景趨於保守，連帶使得高總價的豪宅市場出現明顯萎縮。此外，今年平均地權條例修法上路後，私法人購置住宅將採許可制，也衝擊豪宅市場。

▲台北市各行政區豪宅交易量減幅排名前五名。（圖／永慶房屋提供）
▲台北市各行政區豪宅交易量減幅排名前五名。（圖／永慶房屋提供）
細看交易量衰退最明顯的內湖區，陳金萍說明，台北市居民平均財力最高便位於內湖寶湖里，內湖豪宅市場相當熱絡，房價也有支撐，但卻受景氣及平均地權條例新修法影響，交易量瞬間急凍。傳統豪宅精華地帶的「中山區」和「大安區」今年上半年交易量分別僅剩21和24筆，足見影響之劇烈。

「潤泰敦峰」等4豪宅　撐起逾1成交易量
分析2023上半年的豪宅交易狀況，前四名豪宅社區撐起台北市13.5%的豪宅交易量。其中交易量第一是位於松山區的「潤泰敦峰」，而「吉美大安花園」、「冠德信義」、「頂高豪景」則分別以3筆交易量並列亞軍。

陳金萍指出，「潤泰敦峰」是由潤泰創新所推出的頂級豪宅建案，且因具備台北市中心千坪以上大基地的優勢，及座落微風廣場旁，頗受不少外國人及境外法人青睞，也堪稱松山區最吸鈔豪宅，在今年上半年成交共4筆，平均單價也突破2字頭，來到了205.9萬元。

「吉美大安花園」的最大賣點則在地段，除了位於大安區、交通便利，離捷運紅線的大安站僅300公尺，生活機能良好，鄰近大安森林公園綠景及東區商圈，附近學區則涵蓋大安國中、大安高工及師大附中等明星學區，堪稱超級蛋黃區指標豪宅，今年上半年有3筆交易，平均單價為156.5萬元。

▲台北市各行政區豪宅交易量減幅排名前五名。（圖／永慶房屋提供）
▲台北市4大熱門豪宅社區。（圖／永慶房屋提供）
陳金萍補充，受到景氣下行和房市政策的雙重影響，豪宅市場在短時間內恐難有快速回升的動力。對於有意購置豪宅的高資產族群，恰好可以趁現在豪宅市場相對不活絡時，積極進場議價，從而購入心儀的住宅。

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