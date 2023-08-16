2023上半年台北豪宅市場驟減7成　內湖衰退近9成最慘

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細看交易量衰退最明顯的內湖區，陳金萍說明，台北市居民平均財力最高便位於內湖寶湖里，內湖豪宅市場相當熱絡，房價也有支撐，但卻受景氣及平均地權條例新修法影響，交易量瞬間急凍。傳統豪宅精華地帶的「中山區」和「大安區」今年上半年交易量分別僅剩21和24筆，足見影響之劇烈。
「潤泰敦峰」等4豪宅 撐起逾1成交易量
分析2023上半年的豪宅交易狀況，前四名豪宅社區撐起台北市13.5%的豪宅交易量。其中交易量第一是位於松山區的「潤泰敦峰」，而「吉美大安花園」、「冠德信義」、「頂高豪景」則分別以3筆交易量並列亞軍。
陳金萍指出，「潤泰敦峰」是由潤泰創新所推出的頂級豪宅建案，且因具備台北市中心千坪以上大基地的優勢，及座落微風廣場旁，頗受不少外國人及境外法人青睞，也堪稱松山區最吸鈔豪宅，在今年上半年成交共4筆，平均單價也突破2字頭，來到了205.9萬元。
「吉美大安花園」的最大賣點則在地段，除了位於大安區、交通便利，離捷運紅線的大安站僅300公尺，生活機能良好，鄰近大安森林公園綠景及東區商圈，附近學區則涵蓋大安國中、大安高工及師大附中等明星學區，堪稱超級蛋黃區指標豪宅，今年上半年有3筆交易，平均單價為156.5萬元。
陳金萍補充，受到景氣下行和房市政策的雙重影響，豪宅市場在短時間內恐難有快速回升的動力。對於有意購置豪宅的高資產族群，恰好可以趁現在豪宅市場相對不活絡時，積極進場議價，從而購入心儀的住宅。
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