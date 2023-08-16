徵「凶宅試睡員」過夜現賺1萬元！記者去電實測：貧窮比鬼還可怕

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《NOWnews今日新聞》記者實際撥打徵才訊息電話，電話呈現兩短一長「嘟嘟嘟－」音，疑似暫線的異常音，私訊PO徵才訊息的網友，但至截稿前未獲回應，傳LINE訊息至徵才訊息中手機號碼也未讀未回。
真能用人的陽氣穩定凶宅氣場嗎？命理專家翊畫老師告訴《NOWnews今日新聞》說，單靠人的陽氣鎮壓凶宅「很難」，必須先請法師作法事，淨化其氣場與磁場。
翊樺老師提醒，要是真有膽大勇者想挑戰，睡1晚賺1萬元的話，建議要陽氣旺、運勢好及命格硬者，命格硬者指八字在5兩以上者，低於4兩以及最近運勢、運氣不好的人，千萬不要輕易嘗試。
事實上，俗稱的「凶宅試睡員」就是所謂的「洗屋師」，但據了解最基本條件是「正職」，確定接案後得住滿凶宅一年，而且每天要在屋裡待超過12小時，不得有違法行為，更不能驅趕「室友」，要忍受異味及門口、客廳的監視器，月薪約4萬5000元，重大兇案可另議薪，但中途放棄要賠3倍違約金。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。