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徵「凶宅試睡員」過夜現賺1萬元！記者去電實測：貧窮比鬼還可怕

▲農曆七月鬼門開，「凶宅試睡員」招聘廣告在各大社群社團流傳，睡一晚賺1萬元。《NOWnews今日新聞》記者去電、傳LINE實測，但均未能取得聯繫。（示意圖／shutterstock)
▲農曆七月鬼門開，「凶宅試睡員」招聘廣告在各大社群社團流傳，睡一晚賺1萬元。《NOWnews今日新聞》記者去電、傳LINE實測，但均未能取得聯繫。（示意圖／shutterstock)

記者徐銘穗/綜合報導

在凶宅睡一晚現賺1萬元，你敢去嗎？2023鬼月鬼門已開啟，社群各大社團卻流傳「凶宅試躺員」招聘廣告，有人說「凶宅試睡員」就是「洗屋師」，用人的陽氣來穩住凶宅氣場，也有不少人直覺是詐騙，「醒來人在柬埔寨」、「貧窮比鬼還可怕」。《NOWnews今日新聞》記者去電、傳LINE實測，但均未能取得聯繫。

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「凶宅試睡員」徵才消息被轉PO上臉書「爆廢公社」，工作時間從晚上11點至隔天上午8點，地點是全台，睡一晚就能日領1萬元，引發熱議。網友紛紛留言說「睡到你破產」、「睡著在緬甸醒來」、「起床人在柬埔寨」、「窮鬼比猛鬼可怕」，但也有人說「這種工作很適合那些很鐵齒的人欸，月入30萬的機會來了」。

▲「凶宅試睡員」招聘廣告引發討論，有網友說就是「洗屋師」。（圖／shutterstock)
▲「凶宅試睡員」招聘廣告引發討論，有網友說就是「洗屋師」。（圖／shutterstock)
《NOWnews今日新聞》記者實際撥打徵才訊息電話，電話呈現兩短一長「嘟嘟嘟－」音，疑似暫線的異常音，私訊PO徵才訊息的網友，但至截稿前未獲回應，傳LINE訊息至徵才訊息中手機號碼也未讀未回。

真能用人的陽氣穩定凶宅氣場嗎？命理專家翊畫老師告訴《NOWnews今日新聞》說，單靠人的陽氣鎮壓凶宅「很難」，必須先請法師作法事，淨化其氣場與磁場

翊樺老師提醒，要是真有膽大勇者想挑戰，睡1晚賺1萬元的話，建議要陽氣旺、運勢好及命格硬者，命格硬者指八字在5兩以上者，低於4兩以及最近運勢、運氣不好的人，千萬不要輕易嘗試。

事實上，俗稱的「凶宅試睡員」就是所謂的「洗屋師」，但據了解最基本條件是「正職」，確定接案後得住滿凶宅一年，而且每天要在屋裡待超過12小時，不得有違法行為，更不能驅趕「室友」，要忍受異味及門口、客廳的監視器，月薪約4萬5000元，重大兇案可另議薪，但中途放棄要賠3倍違約金

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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