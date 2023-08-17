獨／大學放榜！4校缺額逾75%　真實租金投報公開：聰明房東早跑了

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佛光大學平均租金7221元最貴！投報卻最低
統計《591租屋網》發現，4所大學中以宜蘭礁溪鄉的佛光大學月租金7221元、平均成交總價383.4萬元最高，不過投報率2.3%則是最低；再來位於新北淡水的真理大學投報則落在2.9%；反觀位於新竹及彰化的玄奘、大葉，由於周邊房價基期低，投報率仍有3%以上水準。
專家指出，佛光大學由於地點較遠，學校周邊並無出租供給，倘若學生沒有住在校內宿舍，便只能到最近的礁溪市區租屋。但近年當地因不少溫泉套房等新案陸續交屋，拉抬房價走勢，反觀租金卻在少子化等因素下原地踏步，故壓縮投報率成長有限。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前房貸地板利率2.06%，顯示「當房東」成本就要2%，玄奘、真理、大葉及佛光4校套房投報，最高的是玄奘也只有3.3%，吸引力相對低。
曾敬德指出，大學學區房市能否撐得下去，得看是否只靠學生，或是還有其他外來客可支撐，「80%~90%只靠學生的話很危險」，而且「非都會區的都危險」。不過，他認為少子化衝擊已久，「聰明的房東早跑了」。
Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」表示，大學分發結果出爐後，缺額率高的學校即將不保，「附近的學生商圈在開學後，會很有感。房東該準備下車，不然像永達那樣的鬼城，都會紛紛出現。」
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