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獨／大學放榜！4校缺額逾75%　真實租金投報公開：聰明房東早跑了

▲112學年度大學分發15日放榜，玄奘、真理大學缺額率都超過95%，專家憂「鬼城」再現。《NOWnews今日新聞》獨家取得4校缺額超過75%真實租金投報現況。（圖／翻攝真理大學官網）
▲112學年度大學分發15日放榜，玄奘、真理大學缺額率都超過95%，專家憂「鬼城」再現。《NOWnews今日新聞》獨家取得4校缺額超過75%真實租金投報現況。（圖／翻攝真理大學官網）

記者徐銘穗/綜合報導

112學年度大學分發入學管道15日放榜，今年有29校缺額6464人，創下10年來次高紀錄。其中玄奘大學、真理大學、大葉大學及佛光大學4校缺額率超過75%，玄奘、真理更是超過95%。《NOWnews今日新聞》獨家取得此4校周邊套房真實平均租金與成交總價現況，玄奘投報率估3.3%。專家直言屏東永達技術學院「鬼城」前例可能再現，「聰明的房東早跑了」。

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據大學考試入學分發委員會統計指出，今年有29校出現缺額，總計缺少6464人，相對去年51校出現缺額、缺額1.4萬人，情況有所改善。缺額率大於75%，分別是玄奘大學缺額率96.96%、真理大學95.42%、大葉大學84.78%、佛光大學76.47%。若以缺額人數來計算，文化大學則最多，達1342人。

▲4大學缺額超過75%，玄奘、真理、大葉及佛光大學周邊15坪以下套房平均租金與成交總價現況。（圖／資料來源《591租屋網》）
▲4大學缺額超過75%，玄奘、真理、大葉及佛光大學周邊15坪以下套房平均租金與成交總價現況。（圖／資料來源《591租屋網》）
佛光大學平均租金7221元最貴！投報卻最低
統計《591租屋網》發現，4所大學中以宜蘭礁溪鄉的佛光大學月租金7221元、平均成交總價383.4萬元最高，不過投報率2.3%則是最低；再來位於新北淡水的真理大學投報則落在2.9%；反觀位於新竹及彰化的玄奘、大葉，由於周邊房價基期低，投報率仍有3%以上水準。

專家指出，佛光大學由於地點較遠，學校周邊並無出租供給，倘若學生沒有住在校內宿舍，便只能到最近的礁溪市區租屋。但近年當地因不少溫泉套房等新案陸續交屋，拉抬房價走勢，反觀租金卻在少子化等因素下原地踏步，故壓縮投報率成長有限。

▲佛光大學周邊無出租供給，學生若沒住校，便只能到最近的礁溪市區租屋。（圖／翻攝佛光大學臉書）
▲佛光大學周邊無出租供給，學生若沒住校，便只能到最近的礁溪市區租屋。（圖／翻攝佛光大學臉書）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前房貸地板利率2.06%，顯示「當房東」成本就要2%，玄奘、真理、大葉及佛光4校套房投報，最高的是玄奘也只有3.3%，吸引力相對低。

曾敬德指出，大學學區房市能否撐得下去，得看是否只靠學生，或是還有其他外來客可支撐，「80%~90%只靠學生的話很危險」，而且「非都會區的都危險」。不過，他認為少子化衝擊已久，「聰明的房東早跑了」。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」表示，大學分發結果出爐後，缺額率高的學校即將不保，「附近的學生商圈在開學後，會很有感。房東該準備下車，不然像永達那樣的鬼城，都會紛紛出現。」

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