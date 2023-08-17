外資看好越南經濟！九成德商考慮大舉投資 「因這優勢」看準越南
越南經濟近幾年蓬勃發展，雖然有電力短缺及基礎建設不足、房市泡沫化和出口業衰退的問題，但外資仍對越南前景看好，越南計畫投資部外國投資局統計，今年前7個月外資投資總額近162.4億美元，其中德國對越南的興趣最大。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南計畫投資部外國投資局長杜一皇表示，外商直接投資企業最看中的就是人力，而這是當前越南最大的優勢，擁有與勞動力成本相比勞動生產率較高的人力資源，且以國家力量制定培訓計畫，以提高人力資源的技術職能和勞動生產率。
《越通社》報導，超過91％的德商表達想擴大投資越南的意願，德國工商總會越南代表處（AHK）發布2023年春季世界經營展望報告顯示，超過9成的在越德企有意繼續擴大投資和生產規模。此外，約4成受訪德國企業計畫在未來1年內招聘更多員工。截至目前為止，約有500家德國企業對越南投入29億美元。6成專案集中在南部，北部則占了2成2，其中胡志明市280個專案和河內75個專案，德國投資者創造了約5萬個就業機會。
德國工商總會越南代表處建議越南，如果想提高外資挹注總額，可以進一步簡化行政程序，加大對基礎設施發展的投資，特別是在運輸和物流方面，有些企業對於越南落後的基礎設施和物流作業感到卻步。