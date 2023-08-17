獨／睡1晚賺1萬！謝沅瑾揭「凶宅試睡員」內幕　只睡1晚難保好壞

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睡凶宅前不能淨化 想從業要具3特質
謝沅瑾指出，最難處理的凶宅類型是上吊，其次是兇殺命案，因為其怨氣最強。而「凶宅洗屋師」最基本條件是「正職」，確定接案後得住滿一定時間，規定每天幾點去、幾點離開，早期甚至會在屋內加裝監視器做紀錄，且規定「不能做任何淨化、驅趕」儀式，要完整呈現凶宅最真實的居住實況。至於薪酬的部分，據悉月薪約4萬5000元，重大兇案可另議薪，但中途放棄要賠3倍違約金。
什麼樣的人適合從事「凶宅洗屋師」？謝沅瑾說至少要滿足3條件，一是八字硬、二是膽子大、三則是心理素質好。他說，洗屋師一職就像殯葬業一樣，不是人人都能做，八字輕的人可能會聽到、感覺到甚至看到另個世界異樣，要有強大的心理素質與抗壓力才能勝任，這也是多數人無法從事殯葬業、洗屋師超過1年的主因。
謝沅瑾曾獲金鼎獎十大傑出星象命理學家、台中市星象卜卦與堪輿職業公會學術顧問，著有《觀相：謝沅瑾教你知人知面又知心》、《經典居家風水》、《謝沅瑾的現代聊齋》、《如何選出好房子的360招》等書籍。
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