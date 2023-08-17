貳樓15週年慶！回歸粉絲敲碗6大經典菜單 抽獎免費吃15次快訂位
在網友間相當有口碑的「貳樓」，以選擇多元的澎湃大份量早午餐聞名，15週年慶把微風南山店打造成形象概念店並全面換新菜單，除了回歸粉絲敲碗的6大經典菜，更聚焦永續綠色餐飲，完整菜單曝光。還祭出官方LINE會員「里勞厝」抽獎活動，最大獎可以「免費吃貳樓15次」，鐵粉們快快手刀訂位，別忘了還可以帶寵物一起用餐，享受免費狗狗嫩蛋服務。
記者蕭涵云/台北報導
2007年創立的貳樓，以美式早午餐料理獨特結合台灣在地風味，深受消費者喜愛；在2022年更展開全新面貌，將家的人情味溫暖昇華，突破以往開設嶄新店型，常常還沒開幕便造成轟動，成為美食控必朝聖得景點，一位難求。
適逢15週年慶，希望「美好的，就該接貳連三」，貳樓全面換新菜單，回歸粉絲敲碗的6大經典菜，包括貳樓費氏鮮蝦細扁麵、馬德里臘腸海鮮飯、台式熱炒鹹蛋苦瓜麵、漢堡排+飯+黑胡椒醬=讚、墨西哥雞肉酥餅、越式酸辣海賊細扁麵，讓不少資深粉絲為之驚喜。完整菜單全新加入白肉、就是肉、蔬食陣容，更聚焦永續低碳的綠色餐飲，創新推出「肉丸山丘飯」、「陽光雙蛋海地未來堡」2道全新菜色，提升「未來肉」佔比達菜單7成。
懷抱著美好力量能夠感染他人的信心，貳樓特別曝光3段客人真實故事，拍出首支品牌形象影片，講述貳樓仁愛店有對「每一個月的第一個星期一」，風雨無阻聚餐的「不放棄友情」；實現「非典型親情」的熟客夫妻，愛犬紅豆在貳髏公館店品嚐「最後的一餐」狗狗嫩蛋，惹人鼻酸；見證「同性戀人」不想放棄愛情，在桃園台茂店獲得「家長的祝福」。有如宣示未來將持續提倡「什麼關係 都好」的共融美好。
最寵粉的貳樓，當然不會忘記回饋消費者，15週年慶祭出官方LINE會員抽獎活動，即日起至8月31日，成為貳樓「里勞厝」官方LINE會員，並揪3位親朋好友加入里勞厝，即可參加「中獎機會100%」抽獎（一個帳號能抽三次），獲得爽吃招牌早午餐或大勢回歸的經典菜色，最大獎竟然是「免費吃貳樓15次」，而且是兩人同行全免費。
另外，新北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，新聘大馬華裔主廚黃愛珍，設計全新商業午餐「送小菜吃到飽」才299元起，而且即日起至9月15日之平日，商業午餐消費滿千再送150元折價券；若每週一揪團還可享「4人點餐、1人免費」，史上最划算方案。