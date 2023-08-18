影音／地價稅「這天前申請」稅金激省4倍　一堆人不知道

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，地價稅是按累進稅率課徵，稅率自10‰累進至55‰，相當的重，但如果符合「地價稅自用住宅優惠稅率」那就只要2‰，相差整整至少4倍，切記一定要在9月22日前辦理自用地價稅優惠。
曾敬德表示，辦理自用地價稅優惠最重要的條件，就是你必須要設籍，且不能有出租營業的行為。
新竹市稅務局補充，申請自用住宅優惠稅率須同時符合3要件及2限制，3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。
2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺(約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。
曾敬德指出，有3類人最常會遇到忘了申請自用住宅優惠稅率，導致損失的4倍的稅金，第1是「剛買新房者」，記得遷戶籍進新房時，順便辦理自用住宅優惠，切記要在9月22日前申請，逾期申請者，只能下年度再享優惠。
第2是「繼承房屋者」，別忘了把戶籍遷進去；第3類則是「設籍學區需求結束者」，曾敬德說有些人可能因學區關係，將戶籍記在外面的地方，但學區需求結束後、搬回家時，也要記得做設籍的動作。他也分享設籍小技巧，「除了自己、配偶以外，直系的親屬也可以設籍在裡面」，同樣都可以申請這樣的優惠條件。
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