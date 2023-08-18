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影音／地價稅「這天前申請」稅金激省4倍　一堆人不知道

▲一年一度的地價稅徵收將在11月開跑，但只要符合條件者在9月22日前，申請「自用住宅優惠稅率」，就能節省4倍稅金。（示意圖／台中市政府提供）
▲一年一度的地價稅徵收將在11月開跑，但只要符合條件者在9月22日前，申請「自用住宅優惠稅率」，就能節省4倍稅金。（示意圖／台中市政府提供）

記者徐銘穗/綜合報導

一年一度的地價稅徵收將在11月跑開，但只要符合條件者在9月22日前，申請「自用住宅優惠稅率」，就能節省4倍稅金。專家提醒，地價稅一般稅率是10‰，自用住宅用地優惠稅率只要2‰，也就是說原先要繳的2000元地價稅，只剩400元，有3類人最容易遇到這狀況，錯過省荷包的機會。

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地價稅是「 地方稅 」，依土地所在地分別計算，並以每年8月31日為「繳納義務基準日」，就算當年度有買賣移轉，只要8月31日當天土地登記是誰就要繳全年的地價稅，也就是說9月1日後買屋的屋主，不需繳納當年的地價稅

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，地價稅是按累進稅率課徵，稅率自10‰累進至55‰，相當的重，但如果符合「地價稅自用住宅優惠稅率」那就只要2‰，相差整整至少4倍，切記一定要在9月22日前辦理自用地價稅優惠。

曾敬德表示，辦理自用地價稅優惠最重要的條件，就是你必須要設籍，且不能有出租營業的行為

新竹市稅務局補充，申請自用住宅優惠稅率須同時符合3要件及2限制，3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺(約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

▲地價稅是「 地方稅 」，依土地所在地分別計算，並以每年8月31日為「繳納義務基準日」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲地價稅是「 地方稅 」，依土地所在地分別計算，並以每年8月31日為「繳納義務基準日」。（圖／記者徐銘穗攝）
曾敬德指出，有3類人最常會遇到忘了申請自用住宅優惠稅率，導致損失的4倍的稅金，第1是「剛買新房者」，記得遷戶籍進新房時，順便辦理自用住宅優惠，切記要在9月22日前申請，逾期申請者，只能下年度再享優惠。

第2是「繼承房屋者」，別忘了把戶籍遷進去；第3類則是「設籍學區需求結束者」，曾敬德說有些人可能因學區關係，將戶籍記在外面的地方，但學區需求結束後、搬回家時，也要記得做設籍的動作。他也分享設籍小技巧，「除了自己、配偶以外，直系的親屬也可以設籍在裡面」，同樣都可以申請這樣的優惠條件。

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