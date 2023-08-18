越南電動車Vinfast值得投資？天價估值引爭議　專家：價值被高估

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《日經亞洲》報導，越南民間也在關注歷經兩天的坎坷股價後，VinFast能否再現上市首日的輝煌，部份投資者預測VinFast會順利引入其他越南企業進入美國，然而部份投資者則不樂觀，認為VinFast的成功只是因為投資者的短期投資心態，並非因為看好VinFast的企業營運模式。
「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter說。
馬來亞銀行（Maybank）銷售總監泰勒．阮（Tyler Nguyen）則認為，上市首日的勝利有目共睹，對越南其他企業而言是全新的篇章，他們會開始相信能在世界各地進行融資。另外他也計算出，VinFast只需一年銷售六萬至七萬台電動車，便能縮小虧損並達到海外市場的收支平衡。
儘管VinFast的成功讓越南人感到驕傲，但其他汽車業龍頭則對此感到懷疑。日本立命館大學（Ritsumeikan University）副教授馬汀（Martin Schroeder）指出，VinFast目前沒有獨特的專利技術，它的電動車產品是其他品牌的大雜燴；且越南擁有豐富的工廠資源，但VinFast卻選擇在美國工廠製造，這件事也令人擔憂，因為美國工廠帶來更大產能的同時，也將成本翻倍。連《華爾街日報》都發專題指出，VinFast上市首日的天價估值引人注目，但該公司基本上不可能兌現與其高估值相匹配的業績。
越南電動車VinFast僅有不到1％的股份進行公開交易，投資者則持續觀望接下來的股票市場交易和公司營運狀況。VinFast的執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy），也是集團Vingroup的副主席，則表示對公司的盈利能力很有信心，VinFast將在未來幾年內實現盈利，並且在越南已經實現收支平衡。