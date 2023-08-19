S2O說好的不辦呢！今請暗黑潤娥MIU、超多位SS級女優助陣潑水節
「S2O Taiwan潑水音樂節（簡稱S2O）」歷經去年發假消息公告韓星CL會出席、再要求記者下架藝人不來的新聞、文化部出面稱該主辦未提供防疫企劃書並證實海外明星不得登台等風波後，S2O今年終於順利復出，今19日、20日一連兩天在大佳河濱公園登場，更請到南韓「暗黑潤娥」DJ MIU，以及日本AV女優浜崎真緒、橘瑪麗、山岸綺花、河合明日菜、樞木葵等總計69位國際藝人共襄盛舉。
記者陳雅蘭/綜合報導
「S2O Taiwan潑水音樂節」今年由泰國製作團隊S2O Factory Company來台操刀指導，S2O泰國創辦人Pulin Milintachinda 18日率領「暗黑潤娥」MIU、大馬Amber NA、巴西電音才子Kenny Musik在活動前一天提前亮相。
Pulin表示台灣是亞洲巡迴最後一站，也是最大的一站，他說：「台灣與泰國的人有很棒的相同特質：很享受人生，潑水節是泰國傳統的重要節慶，跟現在炎熱的夏天一樣，很適合放鬆享受潑水的快樂。我相信S2O Taiwan一定可以玩得最瘋、一定可以享受跟泰國一樣的歡樂氣氛。」
事實上，「S2O Taiwan潑水音樂祭」去年的表演陣容原定有韓星CL，演出名單更是開出知名國際大牌DJ和歌手，結果前一天主辦單位卻宣布包括CL等多組外國藝人「確定無法來台演出」，讓不少已經買票的粉絲不知所措。當時主辦單位負責人Brian更直播表示要提吿文化部，直言：「我們被陰了！」也宣布明年（2023）不辦了；但說好的不舉辦，今晚仍照常登場。