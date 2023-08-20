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頂呱呱「99元套餐」爽吃呱呱包炸雞　七夕情人節「速食愛情」優惠

▲七夕情人節把「速食愛情」拿來吃！頂呱呱人氣呱呱包、炸雞套餐「下殺99元優惠」。肯德基粉紅炸雞滿滿儀式感，「玫瑰粉紅巧克力脆雞」可怕又想吃吃看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲七夕情人節把「速食愛情」拿來吃！頂呱呱人氣呱呱包、炸雞套餐「下殺99元優惠」。肯德基粉紅炸雞滿滿儀式感，「玫瑰粉紅巧克力脆雞」可怕又想吃吃看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節把「速食愛情」拿來吃！頂呱呱幫各位情侶準備好「下殺99元優惠」，爽吃「呱呱包＋薯球」、「原味雞腿＋阿勇雞塊」、「辣味炸雞＋辣味雞翅」3款人氣套餐，許願甜蜜愛情可以「嚐嚐久久」。肯德基則有滿滿儀式感的「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，讓粉絲驚艷「可怕又想吃吃看」。

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📌頂呱呱：3款99元「速食愛情」優惠　「炸雞呱呱包桶」499元
頂呱呱會員限定專屬優惠，即日起至8月22日限時領券，3款七夕情人節限定組，直接「下殺99元」開吃；兌換日期至9月30日。「嚐嚐99組」原味雞腿＋阿勇雞塊6入(附田園醬)，特價99元（原價125元）；「呱薯99組」呱呱包＋薯球，特價99元（原價130元）；「辣雞99組」辣味炸雞＋辣味雞翅，特價99元（原價124元）。​

▲頂呱呱5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱開賣「速食愛情」，3款人氣商品組合下殺99元。（圖／頂呱呱提供）
另外，即日起至8月31日，頂呱呱全台門市（除桃園機場/動物園門市），「呱張快速蝦皮桶」爽吃原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋阿勇雞塊 x 6(附田園醬)＋地瓜薯條＋可口可樂1.25L，特價499元（原價689元），現賺190元。提醒大家，商場門市無法配合蝦皮票券兌換，但仍可現場購買；凡出示「蝦皮x頂呱呱活動頁面」，現場購買蝦皮桶餐，還可加碼免費獲得「地瓜薯條」(小)。

📌肯德基：520元開吃「粉紅炸雞
肯德基七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。

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