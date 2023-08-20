頂呱呱「99元套餐」爽吃呱呱包炸雞　七夕情人節「速食愛情」優惠

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頂呱呱會員限定專屬優惠，即日起至8月22日限時領券，3款七夕情人節限定組，直接「下殺99元」開吃；兌換日期至9月30日。「嚐嚐99組」原味雞腿＋阿勇雞塊6入(附田園醬)，特價99元（原價125元）；「呱薯99組」呱呱包＋薯球，特價99元（原價130元）；「辣雞99組」辣味炸雞＋辣味雞翅，特價99元（原價124元）。
另外，即日起至8月31日，頂呱呱全台門市（除桃園機場/動物園門市），「呱張快速蝦皮桶」爽吃原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋阿勇雞塊 x 6(附田園醬)＋地瓜薯條＋可口可樂1.25L，特價499元（原價689元），現賺190元。提醒大家，商場門市無法配合蝦皮票券兌換，但仍可現場購買；凡出示「蝦皮x頂呱呱活動頁面」，現場購買蝦皮桶餐，還可加碼免費獲得「地瓜薯條」(小)。
📌肯德基：520元開吃「粉紅炸雞」
肯德基七夕情人節限定「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，雙人餐可享2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，還貼心搭配「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、2顆心型氣球搭配七夕專屬提袋及禮盒，8月17日前 PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。一篇掌握預購教學，520元就能甜蜜開吃滿滿儀式感。