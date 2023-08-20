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迷因傳奇柴犬「小廢柴」驟逝　飼主突發文：Balltze睡著了

▲肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖中，右邊「小廢柴」本尊Balltze驟逝，8月18日在手術中永遠睡著了。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）
▲肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖中，右邊「小廢柴」本尊Balltze驟逝，8月18日在手術中永遠睡著了。（圖／翻攝動物梗圖星球臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

你看過這張肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖嗎？右邊「小廢柴」本尊真名喚「Balltze」，牠的飼主突然在IG發文，宣布Balltze在一場手術中永遠睡著了，並希望大家不要為此感到悲傷，「請記得Balltze為這個世界帶來的歡樂」。貼文發出17小時，全球超過60萬粉絲湧入哀悼。

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據了解，Balltze已12歲了，今年2月開始健康亮紅燈，沒想到在8月18日一場手術中，Balltze沒有撐過去，不幸病逝。飼主說，Balltze已經帶給世界無盡的歡樂，是時候去新的天空自由奔跑、結交新朋友，牠會永遠活在自己心中，同時也感謝過去半年醫護們為Balltze的努力。

▲12歲Balltze雖然離開這個世界，但留下滿滿的歡樂。（圖／翻攝IG_Balltze）
▲12歲Balltze雖然離開這個世界，但留下滿滿的歡樂。（圖／IG_Balltze）
Balltze驟逝噩耗在臉書「動物梗圖星球」逼哭一票網友，紛紛留言哀悼「去更好玩的地方繼續發光發熱惹」、「願他在汪星依舊快樂
謝謝他帶來的快樂」、「嗚嗚嗚他是最棒的狗勾」。

而肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖中左側的「肌肉柴」Doge，本尊狗名喚「Kabosu」，牠今年11月將滿18歲，目前健康狀況「以其年齡來說，總體健康狀況良好」。

▲第一代迷因柴犬「Doge」是來自日本的Kabosu，去年底一度陷健康危機，牠今年將滿18歲，IG突然停更60天，主人佐藤上傳合照說明原因。（圖／IG_Kabosumama）
▲迷因柴犬「Doge」本尊Kabosu今年11月將滿18歲，目前健康狀況「以其年齡來說，總體健康狀況良好」。（圖／IG_Kabosumama）
事實上，Kabosu去年底過完17歲生日後一度陷健康危機，今年6月中旬後IG更是無預警停更60天，一度讓粉絲十分擔心。幸好日前Kabosu媽媽上傳母女合照，說明停更是因為網友建議讓Kabosu安樂死，讓她一度無法接受，強調Kabosu目前還能走、也能吃，會持續珍惜每一天。

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