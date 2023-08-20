迷因傳奇柴犬「小廢柴」驟逝 飼主突發文：Balltze睡著了
你看過這張肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖嗎？右邊「小廢柴」本尊真名喚「Balltze」，牠的飼主突然在IG發文，宣布Balltze在一場手術中永遠睡著了，並希望大家不要為此感到悲傷，「請記得Balltze為這個世界帶來的歡樂」。貼文發出17小時，全球超過60萬粉絲湧入哀悼。
記者徐銘穗/綜合報導
據了解，Balltze已12歲了，今年2月開始健康亮紅燈，沒想到在8月18日一場手術中，Balltze沒有撐過去，不幸病逝。飼主說，Balltze已經帶給世界無盡的歡樂，是時候去新的天空自由奔跑、結交新朋友，牠會永遠活在自己心中，同時也感謝過去半年醫護們為Balltze的努力。
Balltze驟逝噩耗在臉書「動物梗圖星球」逼哭一票網友，紛紛留言哀悼「去更好玩的地方繼續發光發熱惹」、「願他在汪星依舊快樂
謝謝他帶來的快樂」、「嗚嗚嗚他是最棒的狗勾」。
而肌肉柴vs.小廢柴（Buff Doge vs. Cheems）迷因圖中左側的「肌肉柴」Doge，本尊狗名喚「Kabosu」，牠今年11月將滿18歲，目前健康狀況「以其年齡來說，總體健康狀況良好」。
事實上，Kabosu去年底過完17歲生日後一度陷健康危機，今年6月中旬後IG更是無預警停更60天，一度讓粉絲十分擔心。幸好日前Kabosu媽媽上傳母女合照，說明停更是因為網友建議讓Kabosu安樂死，讓她一度無法接受，強調Kabosu目前還能走、也能吃，會持續珍惜每一天。
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