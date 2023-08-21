山道猴子月收37K贏30%台勞　輸在這點！他喊炒房猴子「蒿兔鷺鷥」

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「無限轉貸大法」怎麼運用？原PO引房版C大妙法，點出山道猴子男主一開始可把信貸的錢當頭期，再用青安2.0分480期貸款1000萬買房，再借二胎去買Kawasaki重機。
原PO分析說，山道猴子男主「前5年都用寬限期繳最低，5年後轉手賺1000萬，是不是就能跟A哥一樣買杜卡迪！」再用多賺的錢買兩間房，一間自住，一間租給胖朋友跟毛帽朋友，「拿朋友繳的房租繳利息，炒房猴子簡直不知道蒿兔鷺鷥！」
貼文引發網友討論，不少網友認為山道猴子不會放棄山道，「錢拿去炒房，他就沒車了，沒車就沒馬子，結案！」、「錢都拿去炒房，怎麼當山道猴」。
事實上，理財作家王淑華在著作《每天1改變，做到致富的原子習慣》中分享，月薪只有3萬元也能買房，強調不少人以為要月入10萬元才買得起房，但她揭開買房3大迷思，1是「買不起房，就買車」，強調車會折舊，但房子愈早買增值空間愈大。
第2迷思則是「不願意搬出市區」。王淑華說，頭款不多的情況下買房選擇會受限，不要堅持非住市區不可，有了第一間房後，會讓你更專注在工作上。
最後第3個迷思則是「以為現在不做，將來自然就會迎刃而解」。她說台灣是個島國，高山和丘陵就佔全島面積的2/3，可居住的區域相對少。因為稀少，土地取得就更加彌足珍貴，也就是說房子只會愈來愈貴。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。